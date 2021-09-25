90-летний актер из "Стартрека" полетит в космос

Канадский актер Уильям Шетнер, сыгравший Джеймса Тиберия Кирка в проектах "Звездный путь", полетит в космос. Об этом сообщает портал TMZ.

Шетнер станет самым возрастным человеком, полетевшим в космос. Полет будет длится 15 минут. Мероприятие запланировано на октябрь, все это будет снято для документального фильма.

Актер отправится в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin. Ее основал предприниматель и создатель Amazon Джефф Безос. 20 июля он уже совершал 10-минутный полет в космос на своем корабле. Вместе с ним на мисси были космические туристы: его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен.

Компанию Blue Origin Безос основал в 2000 году. С 2019 года она занимается разработкой и производством прототипов космических аппаратов. Сейчас Безос занимается развитием космического туризма.

Уильям Шетнер прославился благодаря своей роли капитана звездолета "Энтерпрайз". Он появлялся в сериале "Стартрек" и семи одноименных художественных фильмах. Актер известен по сериалам "Ти Джей Хукер" и "Юристы Бостона". Среди его наград — премии "Эмми" и "Золотой глобус".

После актерской карьеру Шетнер занялся писательством. Он написал серию книг о том, как играл капитана Кирка, а также стал автором собственных научно-фантастических романов "Война тек". Позднее их тоже адаптировали для телевидения.