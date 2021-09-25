Зачем дочери Николая II побрились налысо

В 1917 году княжны Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария побрились налысо, чтобы избавиться от последствий болезни. "Рамблер" делится историей кадра.

Фото: Pierre Gilliard Pierre Gilliard

Первый год революции. Николая II с семьей — четыре дочери, цесаревич Алексей и супруга Александра Федоровна — отправили в Царское Село под домашний арест. Там Романовы проведут полгода: с 9 (22) марта по 1 (14) августа 1917 года.

Семья жила в Александровском дворце и старалась поддерживать привычную рутину. Дети вместе учились и читали, Александра Федоровна занималась фотографией, а Николай II по старой привычке вел каждый день дневник.

3 июля император написал в дневнике следующее:

«Душный тепличный день с облаками; но дождь прошел только во время обеда. Утром гулял, а днем свалили крупную сосну там же, около решетки. Все четыре дочери сбрили себе волосы, так как после кори они сильно лезли».

Весной 1917 года все четыре дочери Николая II переболели корью. Девушек лечили сильными медикаментами, чтобы сбить высокую температуру.

Из-за стресса и болезни у царевен начали выпадать волосы. Их было решено обрить наголо. Цесаревич Алексей не болел, однако из солидарности с сестрами попросил, чтобы его подстригли точно так же.