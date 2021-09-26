Что получили наследники Высоцкого после его смерти

Актер Валерий Золотухин в своей книге «Секрет Высоцкого» писал о том, что никакого наследства, кроме долгов, после себя Владимир Семенович не оставил. А писатель и сценарист Артур Макаров даже назвал точную сумму, которую бард задолжал многочисленным кредиторам, - 37 тысяч 800 рублей. Однако вопреки словам Золотухина и Макарова, кое-что ценное у Высоцкого все-таки было. Правда, и долгов хватало.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Загородный дом

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Яблоком раздора между друзьями и родственниками Владимира Высоцкого стал загородный дом барда, который был построен по инициативе Марины Влади. Как писал Валерий Золотухин в своей книге «Секрет Высоцкого», однажды Владимир Семенович признался ему в том, что намерен приобрести дачу «тысяч за семь». По словам Золотухина, тогда Высоцкий сказал ему, мол, подходящий дом он уже нашел. Тем не менее, мечта супругов об уютном гнездышке за городом воплотилась в конце концов в постройку дачи на участке сценариста, драматурга и прозаика Эдуарда Володарского, располагавшемся в поселке Красная Пахра.Как утверждает Юрий Сушко, автор книги «5 любимых женщин Высоцкого», к марту 1980 года строительство было фактически завершено, а в июле того же года барда не стало. Этот дом и оказался предметом судебной тяжбы между вдовой Высоцкого, его наследниками и самим Володарским. Ситуация усугублялась тем, что никаких официальных прав у Высоцкого на дачу не было. Хотя тот же Володарский несколько раз предлагал Владимиру Семеновичу оформить все официально. Если верить Виктору Бакину, автору издания «Владимир Высоцкий. Жизнь после смерти», в итоге Володарский частично разобрал дом и выплатил детям Высоцкого компенсацию – по 15 тысяч рублей.

Авторские права и другая интеллектуальная собственность

Впрочем, в доме в поселке Красная Пахра Владимир Высоцкий бывал редко. Гораздо больше времени он проводил в трехкомнатной кооперативной квартире на Малой Грузинской улице. Как утверждает Федор Раззаков в своей книге «Владимир Высоцкий. Я, конечно, вернусь », после смерти мужа Марина Влади написала письмо на имя Леонида Брежнева с просьбой отдать эту жилплощадь матери Высоцкого Нине Максимовне. Ходатайство Влади было удовлетворено. Однако с данной квартирой была связана другая неприятная история. Дело в том, что, по словам Марины Влади, оттуда таинственным образом исчезли ее письма к супругу. Все, что Влади удалось спасти, она передала в Центральный государственный архив литературы и искусства.А вот с авторскими правами, которые, как известно, в архив не сдашь, оказалось все немного сложнее. Если верить Виктору Бакину и его книге «Владимир Высоцкий. Жизнь после смерти», родственникам барда 1 ноября 1980 года столичной нотариальной конторой было передано свидетельство о наследовании авторского права. Согласно этому документу, по 1/5 доли получили мать и последняя жена Владимира Семеновича, а по 3/10 – его сыновья Никита и Аркадий. Более 700 произведений поделить между наследниками не удалось, поэтому специалисты решили разделить предполагаемые гонорары за их использование.

Долги по наследству

Между тем, если судить по цене загородного дома, которую озвучил Владимир Высоцкий в разговоре с Валерием Золотухиным, или, скажем, по тогдашней стоимости автомобиля «Жигули», составлявшей около 6 тысяч рублей, долгов после себя артист тоже оставил немало. Писатель и сценарист Артур Макаров даже называл точную сумму, которую бард задолжал многочисленным друзьям и знакомым, - 37 тысяч 800 рублей. Из них 5 тысяч рублей Высоцкий занял у скульптора Зураба Церетели. Именно такие сведения предоставляет автор книги «Друзья Высоцкого» Юрий Сушко.