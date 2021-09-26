Близнецы Крэй: главные гангстеры Лондона середины XX века

Братья-близнецы Рональд и Реджинальд Крэй на рубеже 1950-х и 1960-х годов контролировали большую часть организованной преступной деятельности в Лондоне. В материале "Рамблер" расскажет подробнее историю знаменитых гангстеров прошлого века.

Рональд и Реджинальд родились 24 октября 1933 года в Хокстоне. Отец семейства занимался продажей лома из драгоценных металлов, одежды и техники, а на мать легли все домашние заботы. У близнецов был еще старший брат Чарльз Джеймс, которому на момент их появления было шесть лет. А их дед по материнской линии, Джимми Ли ("Пушечное ядро") по большей части заменял им отца.

Видео дня

Какое-то время близнецы занимались любительским боксом, но стать профессиональными спортсменами не смогли из-за проблем с законом и дисциплиной, хотя обоим пророчили великое спортивное будущее.

Проблемы с близнецами начались еще тогда, когда в 1952 году они поступили на службу в британскую армию. Они постоянно устраивали бунты, поджигая матрасы и не только. Именно в военной тюрьме Рональду и Реджинальду удалось обзавестись необходимыми связями в криминальном мире, которые в дальнейшем сослужили им хорошую службу. После того, как братьев выгнали из рядов королевских стрелков, они решили открыть собственное дело, заняв деньги у своего старшего брата. Так и появилась бильярдная "Ригал".

Реджи пытался совмещать рэкет с более легальными и законными путями промысла, а Ронни же кроме крышевания банд, угона автомобилей, поджогов и грабежей никаких путей заработка не признавал. И вскоре такая жизнь Рональда привела к тюрьме. Дело в том, что в одной ссоре он прострелил колено одному человеку, за что его и посадили на 18 месяцев, а затем у него диагностировали параноидное расстройство личности.

Спустя некоторое время, в начале 1960-х годов у братьев появился и легальный бизнес — Ронни и Реджи стали владельцами популярного ночного клуба в Ист-Энде. В этом месте часто проводили время различные знаменитости, в том числе актеры, лорды, политики и очень многие другие. Известно, что близнецы довольно часто общались с такими гостями, как Джордж Рафт, Джуди Гарланд, Диана Дорс, Барбара Виндзор и певец Фрэнк Синатра. И это далеко еще не весь список.

При всем этом Рональда и Реджинальда боялись в криминальной среди, о них знали практически все. Но также были и конкуренты, а именно банда Ричардсонов. Так, однажды их конфликты привели к тому, что девятого мая 1966 года, на глазах у 30 человек, в пабе, средь бела дня, Ронни Крэй застрелил одного из людей Ричардсонов — Джорджа Корнелла. Об этом тут же стали писать в различных СМИ, однако очевидцы не стали давать показания и Рональд оставался на свободе.

Но все же молодому и перспективному следователю Леонарду Риду удалось добиться того, о чем мечтали многие полицейские Лондона — арестовать близнецов Крэй. Это случилось ровно через два года после убийства Корнелла. 27 сентября 1969 года Рональд и Реджинальд были приговорены к пожизненному заключению с правом обжалования приговора только по истечении 30 лет.

Кадр из фильма "Легенда"

В 1979 году Ронни был переведен в Бродмурскую больницу из-за ухудшения его психического состояния, где он и умер в 1995 году от сердечного приступа. Что касается Реджи, то он был отпущен на свободу в 2000 году, за восемь недель до своей смерти от рака мочевого пузыря первого октября того же года.