7 реальных историй о странных собеседованиях

Многие из нас знакомы с тем волнением, которое бывает перед собеседованием. Вы не знаете, какие вопросы будут задавать, мысленно прокручиваете в голове возможный диалог, раздумываете о своих лучших и худших качествах и тем, как преподнести информацию будущему начальству.

Но кто бы мог подумать, что рекрутеры тоже нервничают перед собеседованием, и часто ничуть не меньше самих соискателей. А все потому, что поведение претендентов на работу может быть самым непредсказуемым

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Именно о таких случаях написала в своем блоге HR-директор Ольга Новгородова. Ниже — слова автора.

1. Есть врач — уникальный, опытный, золотые руки и острейший ум. Зарплата 45 000 рублей плюс дежурства минимум раз в неделю. И приглашают его в другое место — зарплата ровно в два раза больше, оборудование новейшего поколения, дежурить не надо. Не то что приглашают — уговаривают. Долго и уважительно хантят.

Думаете, перешел? Нет. Потому что на старом месте — «родные стены», любимый коллектив, пациенты везде одинаковы, а деньги — дело десятое.

2. Есть повар, который участвовал в самых престижных кулинарных конкурсах. Не просто участвовал — побеждал. Устраивается на работу и говорит, что по четвергам ему кровь из носу нужен выходной. Зачем? Затем что каждый четверг он проводит кулинарные мастер-классы для детского дома. Говорим:

— Ну, провести мастер-класс — это ведь пара часов. Зачем весь день?

— А я не просто учу их готовить — я сам закупаю продукты, сам им потом устраиваю обед, сам помогаю и учу сервировать стол и убирать со стола, читаю лекцию о здоровом питании. Это реально целый день.

— За свои деньги?

— Да, за свои деньги.

И знаете что? 45% выпускников этого детского дома пошли поступать в кулинарное училище.

3. Резюме девушки на вакансию специалиста колл-центра. На фотографии порномодель — губы свистком, волосы локонами, ресницы веерами, взгляд роковой, сумка — паленый Луи Вюиттон. Говорю:

«Вам, может, нужно на людях быть, общаться, нравиться, наряжаться?»

Она в слезы. Не нужно мне на людях, мол, хочу в угол забиться и потихоньку себе работать. И что вы думаете? Работает, отлично общается с клиентами, идеально дисциплинирована. Прослушиваешь ее звонки и понимаешь, что она не только рассказывает про продукт, но и умудряется расспросить о делах, утешить, посоветовать, дать рекомендации и поддержать. Работает уже год. Никуда не рвется. Результаты отличные. Внешний вид — все тот же.

4. Собеседование с девушкой на должность коммерческого директора. В резюме жирным указано, что девушка — финалист конкурса «Лидеры России». Говорит лениво, думает медленно, мыслит шаблонно. Как? Нет, ну как так? Вижу ее до сих пор на рекрутинговых сайтах — все еще не устроилась.

5. Собеседование с парнем на должность финансиста. Спрашивают: «Что вы еще умеете делать хорошо?» Берет ручку и за полторы минуты рисует волшебную бегущую лошадь с гривой по ветру. Рекрутер-девушка молчит. Он смотрит на нее и дорисовывает лошади реснички и рог во лбу. Мол, единорог.

«Так вам больше понравится?»

Что ж, хороший финансист оказался, все бумаги рисунками исчерчены.

6. Парень приходит на работу устраиваться. С мамой. Говорю, мама, вам обязательно быть? Конечно, говорит, обязательно, вас же тут обманщиков полстраны. Думаете, не взяли? Взяли. Потому что после собеседования он пришел на следующий день уже один, говорит, что мама — это его крест и не всегда удается от нее сбежать незаметно. А вообще он нормальный. И работает уже не юристом, а ведущим юрисконсультом.