Ширвиндт ушел с поста худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт написал заявление в Департамент культуры Москвы, он покидает пост художественного руководителя Театра сатиры.

"Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность",

— прокомментировал он ситуацию в разговоре с ТАСС.

Ширвиндт отметил, что являлся руководителем театра 20 лет и 7 месяцев.

"По просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу".

Артист отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. Тем не менее, он согласен с тем, что находится уже в почтенном возрасте.

Александр Ширвиндт — народный артист РСФСР, театральный режиссер, педагог, писатель.

Должность художественного руководителя Московского театра сатиры занимал с 2000 года.

Кроме того, Ширвиндт является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Знаменитый актер закончил Щукинское училище в 1956 году. Трудился в Театре на Малой Бронной и в Ленкоме. Предыдущим худруком театра сатиры был Валентин Плучек, именно при нем в труппу театра вошли такие знаменитые актеры как Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Михаил Державин, Ольга Аросева, Спартак Мишулин.