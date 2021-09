Где сейчас исполнительница I Will Survive Глория Гейнор

Расцвет карьеры

Глория Гейнор (фамилия при рождении — Фоулс) родилась в 1943 году в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В начале 60-х певица выступала в составе женских групп, а затем начала сольную карьеру. Первый успех пришел к Гейнор с выходом диско-альбома Never Can Say Goodbye в 1975 году.