Где сейчас исполнительница I Will Survive Глория Гейнор

Популярная певица 80-х в последние годы перестала появляться на публике. «Рамблер» рассказывает, чем сейчас живет исполнительница легендарного диско-хита.

Расцвет карьеры

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Глория Гейнор (фамилия при рождении — Фоулс) родилась в 1943 году в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В начале 60-х певица выступала в составе женских групп, а затем начала сольную карьеру. Первый успех пришел к Гейнор с выходом диско-альбома Never Can Say Goodbye в 1975 году.

Основной прорыв в карьере Глории произошел в 1978 году: вышел второй сольный альбом Love Tracks и сингл I Will Survive («Я буду жить»). Песню написали Фредди Перрен и Дино Фекари.

Композиция стала визитной карточкой Гейнор и получила «Грэмми» 1980-го года как лучшая диско-композиция. Трек также стал неофициальным гимном феминистского и ЛГБТ-движения.

Религия

В 1982 году Гейнор приняла христианство, отказавшись от предыдущей жизни и музыки. Певица утверждала, что период диско был грешным, и она хотела бы встать на путь исправления.

Главный хит I Will Survive перезаписали из диско в христианский R&B: песня приобрела религиозный характер.

В интервью порталу MarketWatch певица объяснила причины, по которым обратилась к вере.

«Я преодолела травму спины и имела на руках большой хит. Я наслаждалась непрекращающимся успехом I Will Survive. Я была в таком месте, где знала, что прошла через многое из-за своей веры <...> Бог был рядом со мной, и он будет рядом с вами».

В 1997 году Гейнор опубликовала одноименную биографию с религиозными размышлениями и сожалениями о времени диско. В 2013 году певица выпустила христианский альбом We Will Survive в жанре современного госпела.

Здоровье

У Гейнор большие проблемы с позвоночником из-за несчастного случая. В 1978 году певица перелетела через монитор, танцуя во время одного из выступлений. Гейнор парализовало ниже талии, и певица прошла операцию по слиянию позвонков в нижней части тела. Гейнор признавалась, что записала I Will Survive в специальном спинном корсете, чтобы позвоночник не двигался.

Операция вызвала стеноз позвоночника. В 1997 году исполнительнице сделали другую процедуру, чтобы исправить проблемы.

Гейнор страдала от хронической боли позвоночника более двадцати лет. В 2018 году певица сделали операцию, в ходе которой кости спины сломали и восстановили обратно.

Последние годы

В 90-х певица попыталась возродить карьеру, появляясь в сериалах и бродвейских шоу. В 2002 году вышел альбом I Wish You Love, который был хорошо принят публикой. За последние 20 лет, не считая христианских песен, певица выпустила пластинку с живыми записями и специальный рождественский альбом. В 2012 году Гейнор получила степень бакалавра психологии.