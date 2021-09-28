Знаменитости, покончившие с собой

Судьба дала им талант, успех, известность, любовь миллионов поклонников по всему миру. Но многие известные личности расстались с жизнью по собственному желанию и по разным причинам. Passion.ru рассказывает о покончивших с собой и о том, что их толкнуло к роковому шагу.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Курт Кобейн

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В конце 1980-х и начале 1990-х песни группы Nirvana звучали из всех магнитофонов. Курт Кобейн был на вершине славы: его любили, он много зарабатывал, у него была жена и маленькая дочь...

Но много лет музыкант боролся с пагубными привычками, отравлявшими его жизнь. Он устал и сдался. Во время очередного лечения в закрытой частной клинике Курт сбежал оттуда и отправился домой, где свел счеты с жизнью. 5 апреля 1994 года перед смертью он звонил жене Кортни Лав, но она не смогла ответить. После в интервью актриса и певица признавалась, что не может простить себе того, что вовремя не сняла трубку телефона, ведь, как она считает, единственный разговор мог бы спасти ее мужу жизнь.

Робин Уильямс

Обладатель «Оскара» за лучшую роль второго плана («Умница Уилл Хантинг») умер в 63 года. 11 августа 2014 году Робина Уильямса нашли без сознания в собственном доме. Актер скончался через час.

После известий о смерти знаменитого артиста, которая стала громом средь ясного неба для его поклонников, его личный помощник заявил, что Робин Уильямс долгое время боролся с депрессией. Также он проходил длительную реабилитацию после лечения от пагубных привычек.

Неудачи в личной жизни (женился в третий раз в надежде избавиться от депрессии), проблемы с финансами, провал в работе (сыграл в неудачном сериале «Сумасшедшие») и другие факторы усугубили душевное состояние актера, и он переступил черту.

Зигмунд Фрейд

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Отец психоанализа прожил 83 года. Он был ученым с мировым именем. К решению добровольно уйти из жизни его подтолкнули сразу несколько обстоятельств.

Известный психоаналитик, учивший пациентов справляться с эмоциями и изучать подсознание, сам в тяжелые моменты жизни не мог справиться с потрясениями. В 1930 году скончалась 95-летняя мать Фрейда, что стало для него страшным ударом. На этом фоне даже погасла радость от вручения ученому премии Гете за весомый вклад в науку и литературу.

Несколькими годами ранее Зигмунду Фрейду диагностировали рак нёба, он безуспешно боролся с недугом. Психоаналитик перенес больше 30 операций, но болезнь прогрессировала.

К тому же в конце 1930-х к власти в Германии пришел Гитлер и национал-социалисты. Труды Фрейда, как и других ученых оказались под запретом. Долгое время Фрейд пытался получить разрешение на выезд из страны, но за это он должен был отдать правительству сколько денег, сколько у него не было. В итоге ему помогла давняя богатая пациентка и подруга.

Фрейд покинул Германию в 1938 году с женой и дочерью (еще одна дочь умерла ранее от гриппа). Но четырех сестер ученого не выпустили, позже их всех замучили в концлагерях.

Все эти тяжкие обстоятельства и неподдающаяся лечению болезнь подтолкнули ученого к трагическому шагу. Ранее он договорился со своим врачом, что тот в трудной ситуации поможет уйти из жизни. Так и случилось 23 сентября 1939 года.

Дэл Шеннон

Если имя этого исполнителя многим ни о чем не говорит, то его хит Runaway, под который в 1960-х отплясывала вся западная молодежь, слышали миллионы.

Дэл Шеннон из простого парня превратился в звезду рок-н-ролла. А когда вышел его знаменитый сингл, отправился со своей группой в Европейское турне.

Но, как это часто бывает, слава и деньги испортили артисту жизнь. Он пристрастился к алкоголю и безрезультатно боролся с ним долгие годы. В итоге Шеннон впал в глубокую депрессию и в феврале 1990 года покончил с собой. Ему было 55 лет.

Zombie Boy Рик Дженест

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Модель и актер из Канады Рик Дженест стал знаменитым случайно. В 15 лет ему сделали операцию по удалению опухоли мозга, и, чтобы прикрыть шрамы, Рик начал делать татуировки. За что вскоре и получил прозвище парень Зомби.

Сделав одну тату он уже не смог остановиться и покрыл все тело анатомическим рисунком. Однажды его заметил модный директор Леди Гаги, так начался путь Рика как модели. Он участвовал в показах мод, снимался в кино и клипах Леди Гаги.

1 августа 2018 года 32-летнего Рика нашли лежащим под балконом. Первой версией был суицид, но близкие, в том числе и молодая жена (свадьба состоялась незадолго до этого) настаивали на несчастном случае. О смерти в блоге писала и Леди Гага, не скрывая эмоций.

«Я опустошена самоубийством моего друга Рика Дженеста, Zombie Boy. Нам нужно работать над тем, чтобы поменять культуру, выдвинуть ментальное здоровье на первое место и избавиться от предрассудков о том, что мы не можем говорить о психических проблемах. Если вы страдаете, обратитесь за помощью к друзьям или семье»,

— говорила тогда артистка.

Следствие не вынесло окончательного вердикта: был ли это несчастный случай или суицид. Но достоверно известно, что в момент смерти Рик Дженест был пьян и под действием наркотических веществ.

Далида

Иоланда Кристина Джильотти, выступавшая под псевдонимом Далида, до сих пор остается непревзойденной королевой шансона. Ее альбомы расходились миллионными тиражами. Студия «Мелодия» в 1980-х выпустила одну пластинку французской актрисы итальянского происхождения. Причем, 20 млн копий альбомов раскупили уже после гибели певицы.

Иоланда выигрывала конкурсы красоты («Мисс Египет», родилась она там), дружила с мировыми знаменитостями и президентами, снималась в кино, несколько раз выходила замуж, но все равно не была счастлива.

У Далиды были десятки романов с известными мужчинами, причем, трое из них также покончили с собой. Однажды артистка после провала на одном из музыкальных конкурсов пыталась свести счеты с жизнью, но ее спасли.

Когда Иоланде было уже за 50 лет, жизнь стала тяготить ее. Она признавалась, что горюет из-за отсутствия семьи, а главное — детей. Давала о себе знать и старая детская болезнь глаз: певица не могла находиться под светом софитов, но и темноту тоже не переносила.

В мае 1987 года 54-летняя певица добровольно ушла из жизни, оставив предсмертную записку: «Жизнь стала тяготить. Простите меня».

Александр МакКуин

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Александра четыре раза признавали лучшим дизайнером Великобритании. МакКуин юношей начал работать в ателье элитного мужского костюма, где одевались принц Чарльз, Михаил Горбачев и другие мировые знаменитости.

МакКуин построил головокружительную карьеру. Он работал директором Дома моды Givenchy, затем перешел в Gucci Group. Он выпускал коллекции одежды и обуви, создавал ароматы, придумывал костюмы для театральных постановок, дружил с супермоделями, голливудскими звездами.

11 февраля 2010 года 40-летнего МакКуина нашли мертвым в собственном особняке. Принем была записка: «Присмотрите за моими собаками, простите. Я люблю вас». Следствие подтвердило: это суицид, причиной которого стала сильнейшая депрессия из-за смерти матери. Родительница дизайнера ушла из жизни за несколько дней до него.

Крис Бенуа

Кристофер Майкл Бенуа был одним из самых известных рестлеров мира. Начинал он карьеру в легком весе, затем перешел в средний и наконец в тяжелый. За несколько лет его мышцы увеличились на 20 кг, но не сами по себе, а благодаря стероидам, которые принимал спортсмен.

Но из-за увлечения стероидами у рестлера начались проблемы с мужским здоровьем. Болезнь яичек ему лечили тестостероном. Не прошли бесследно и множественные травмы головы, полученные во время поединков. Все это привело в буквальном смысле к помешательству Криса Бенуа.

В конце июня 2007 года спортсмен убил жену и 7-летнего сына, провел в доме с трупами два дня, а после покончил с собой.

После ученые озвучили результаты экспертизы мозга Бенуа: «Он был поврежден настолько, будто бы принадлежал не 40-летнему мужчине, а 80-летнему старику с Альцгеймером».

Марго Хемингуэй

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Марго была известной моделью, менее известной актрисой и внучкой писателя с мировым именем Эрнеста Хемингуэя.

Она стала первой моделью, получившей контракт стоимостью более миллиона долларов. Завершающаяся карьера модели и несложившаяся карьера в кино удручали Марго. К тому же она не обрела счастья в личной жизни, хотя несколько раз была замужем. Хэмингуэй, как и ее известный дед, всю жизнь страдала периодическими приступами клинической депрессии.

1 июля 1996 года красавица добровольно покинула этот мир.

Кит Флинт

Фронтмен группы The Prodigy не смог пережить расставание с женой, японской моделью и диджеем Маюми Каи. По словам музыканта, она спасла его от пагубных привычек.