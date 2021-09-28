Как спортсмен проплыл 30 км, чтобы сбежать из СССР

В 1962 году спортсмен Петр Патрушев совершил невозможное — он вплавь добрался из СССР в Турцию. "Рамблер" расскажет, почему мужчине пришлось пойти на такой шаг и покинуть Советский Союз.

Фото: Фото из личного архива Фото из личного архива

Петр Патрушев родился в 1942 году в сибирском городе Колпашево в Томской области на берегу Оби. В детстве он постоянно читал литературу о путешествиях, увлекался философией и психологией, изучал иностранные языки и занимался спортом. После окончания школы он стал учащимся техникума в Томске. Там же он продолжил заниматься плаванием, и, в конце концов, он стал инструктором в одном из местных санаториев.

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В августе 1961 года Патрушева призвали в армию, однако столкнувшись с агрессивной дедовщиной, он принял решение симулировать шизофрению. Для этого Петр придумал навязчивую идею, которая помогла ему обмануть специалистов, а затем попасть в психиатрическую клинику. Такой ход позволил мужчине демобилизоваться с диагнозом "шизофрения" и при этом избежать больничной койки. Дело в том, что главный врач согласился отпустить Патрушева к брату, чтобы тот за ним ухаживал. Но на этом его приключения не закончились.

Он решил, что в Томске ему опасно оставаться, поскольку симуляция психического заболевания в попытке откосить от воинской службы была серьезным преступлением. И тогда Петр переехал в Батуми. Но в то время было не так просто обосноваться там на ПМЖ, так как для устройства на работу требовалась прописка. Проблему можно было решить деньгами, но тогда у Патрушева не было необходимой суммы. Практически отчаявшись, молодой человек отправился в республиканский спорткомитет, где он продемонстрировал свои умения в плавании и предложил свои услуги. И на этот раз Петру повезло. Уже через несколько дней он обзавелся работой, койкой в общежитии и даже пропиской в приграничном городе.

Несмотря на то, что его жизнь практически наладилась, он все равно опасался преследования и планировал план побега. Батуми был главными советскими воротами в Турцию, и самым реальным способом добраться в то время до места оказалось преодоление морской границы. Но, если по прямой до Турции было 18 километров, то из-за изгибов береговой линии по воде пришлось бы преодолеть все 30 километров. При этом был риск оказаться замеченными пограничниками.

Когда у знакомых Патрушева стали интересоваться его местом нахождения местное подразделение КГБ, стало ясно, что бежать нужно сейчас. С собой он взял ласты, компас, водонепроницаемый пакет с важнейшими документами, игла на случай судорог, плитка шоколада и плавки.

За ночь Патрушеву не удалось преодолеть расстояние в 30 километров. На рассвете он вышел на берег уже недалеко от границы, а в сумерки вновь двинулся в путь. В итоге, вторая ночь плавания из-за голода и жажды далась куда тяжелее. На следующий день Патрушев добрался до ближайшей деревни, и спустя некоторое время его обнаружили турецкие крестьяне.

Следующие месяцы Петр провел в управлении военной разведки города Эрзурум, где его допрашивали, поскольку приняли его за шпиона. В итоге, Патрушева отправили в лагерь для беженцев, который находился в Стамбуле. Несколько месяцев он провел в ожидании визы, а затем его согласилась принять Австралия.

На протяжении нескольких лет он часто переезжал и просто путешествовал, но в конце концов все равно вернулся в Австралию. Через некоторое время он стал высококвалифицированным переводчиком-синхронистом. А в СССР Петр Патрушев смог приехать только в 1990 году.