Суд в Кемерово признал виновными в халатности двух пожарных, которые в 2018 году тушили торговый центр «Зимняя вишня». Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей, многие погибшие были заперты в зале кинотеатра. Вину за трагедию на пожарных возлагали с самого начала, хотя и для кемеровских, и для всех российских спасателей трагедия стала тяжелым испытанием. В 2018 году, сразу после пожара, «Лента.ру» поговорила на условиях анонимности с одним из сотрудников пожарной службы. Теперь мы публикуем его исповедь повторно.

«Думал, и меня изобьет»

С подобным кошмаром я не сталкивался никогда. Да и никто из моих коллег тоже. Столько детей погибло! Мой отец — горноспасатель. Он материл тех, кто туда прибыл первым. Думал, и меня изобьет — силы у него еще есть. Что не спасли детей... Потом поостыл. Я с ним говорил, не оправдываясь, просто обсуждали обстоятельства. Несправедливо же во всем крайними делать пожарных, всех подряд. Он сказал лишь, что надо было погибать там... с детьми. У него были такие случаи, когда он на смерть шел, только чудом выбирался, — еще когда мы маленькие были.

А я пошел бы?.. Ничего говорить не буду. Что смотришь? Ты не понимаешь, что такое работа пожарного. Это не мальчики играются. Там порядок и боевые задачи важнее эмоций и пожеланий. Так всегда было, но тут столько детей... Я не знаю, почему не удалось ребятам добраться до того кинозала, как они прошли мимо или не дошли, но я не могу сомневаться, что ради детей они бы пошли на смерть.

Вот эти бойцы — в больнице. Тоже пострадали, но никто не погиб, слава богу. Погибать надо таким, как я, а не молодым, но и то после выполнения задачи. Ведь там, на пожаре, не конкурс героизма, а командная работа.

А что игнорировали крики — ты пойми: на любом пожаре паника. Люди всегда кричат, они не готовы, они в трусах стоят на морозе. Кричат и по делу, но чаще нет. А главное оружие пожарного — порядок в голове. Он, конечно, слушает и сам расспрашивает, но делает по-своему.

«А не успеете!»

Есть естественное стремление человека спастись и спасать. Часто хватает одной храбрости — это правда. Но ведь это не через костер прыгать! Смерть несет не пламя, а газы и конструкции, которые меняют свойства от перенагрева и превращаются в смертельные ловушки. И эти тряпочки мокрые — не для активных действий точно.

Люди рвутся помочь, но этого допустить нельзя, когда на месте работают профессионалы. До их прибытия — звони в 101, а дальше думай сам: взрослый человек, мужчина, в армии служил — спасай или беги. Но после — отойди в сторону.

У нас эта самодеятельность и самоуверенность губительная — во всем. Вот «Зимняя вишня», а есть еще ТЦ «Лапландия» — там претензии от стройнадзора были.

А за «Зимней вишней» пройди немного — «деревяшка» (большой район города с частными деревянными домами — прим. «Ленты.ру»). Все застроили за последние два десятка лет так, что случись беда — выгорит все. Но это же не пожарные строили, а люди сами — своим умом: и так сойдет! Мы же не будем поджигать, а сарай — он очень нужен.

ТАСС

Успеют выбраться? Да, так все и думают. Если что — успеем. А не успеете! Мы все так устроены, правда. Я сам с детьми ходил в эту «Вишню» развлекаться. И что, думаешь, смотрел, где там какие выходы? Ну если бы молодой был, в первые годы службы — то да, заморачивался. А сейчас уже нет. Глаз замылился. Да и какой резон смотреть? Сделаю им замечание — а там, помню, удлинители один в другой были воткнуты, — так в лучшем случае пошлют на три буквы.

«Просто школы выдрессированы»

Вот пожнадзор выстегивают теперь, хорошо. Я понимаю, когда родственники погибших и пострадавшие это делают, но ведь и свои начальники тоже... Пожнадзор для руководства — как бельмо на глазу. Всегда. У него только постоянно что-то отнимают, урезают. А почему? Потому что это источник негатива. Нашли нарушение, докопались — «давим на бизнес»: жалобы в прокуратуру, репортажи. А если не нашли и загорелось — снова крайние...

Да, много козлов надевает форму, но это не повод засовывать проблему под ковер, закрывать всем рты. Наоборот, проблемы надзора надо держать на виду, держать специалистов, платить им достойно и прекратить сокращения! Проверки совершенствовать, а не отменять.

А бизнесу, понятное дело, надо зарабатывать. Я их понимаю: открыл лавку, набрал долгов, и никто ждать не будет, пока ты там раскрутишься. Вот и экономит человек на всем. Но сколько откровенного жулья, у которого с деньгами проблем нет!

Вот, к примеру, аварийные выходы. Ставятся двери, которые открываются только изнутри. А если кто-то собирается впустить террориста, то для этого есть видеокамеры и охрана. Почему нет вопросов со школами? Там везде есть щеколдочка эта. Просто школы выдрессированы, а эти — они же коммерсанты умные. Там юристы-фигисты, и большинство малым бизнесом прикидывается, чтобы бегать от пожарных и от налогов.

«По десять квадратных метров ответственности»

Вообще, куда ни глянь — всюду идиотизм у нас. Вот европейская компания известная — не буду говорить какая, французы. Они застрахованы у иностранных страховщиков, а те не будут страховать объект, если он не отвечает стандартам. Приехал мой товарищ на объект этой компании, и там уже был представитель страховщиков. Они ходили, и каждый давал свои рекомендации.

У нас перенимают западные подходы: рискоориентированность, надзорные каникулы... Но русский — это не немец ни разу! Наши страховщики заинтересованы получить клиента — это же добровольное страхование. А те, что добросовестные, — смотрят, да, но не на стадии эксплуатации, а только на приемке.

Эти перестроенные из заводов торговые центры — вообще беда... Когда строят с нуля, то порой воруют удачные проекты, разработанные иностранцами, а они продуманные в плане безопасности. Плюс при строительстве — если, опять же, люди более-менее добросовестные, — проектная документация проходит экспертизу. Во время строительства приходит стройнадзор, затем приемка.

ТАСС

А есть куча недобросовестных юрлиц, которые выкупают старые цеха и ни с кем ничего не согласовывают. Меняют на бумаге функциональное назначение, и все это дело работает после перепланировки и перестройки до тех пор, пока юрлицо не включат в план проверок. А потом, когда из МЧС приходят, оказывается, что недвижимость уже перепродана другому юрлицу, а точнее, там уже сотня юрлиц, и у каждого по десять квадратных метров «ответственности». Да, заключают договоры с управляющими компаниями, но умные люди в них прописывают, что УК отвечает за все, кроме пожарной безопасности.

И эти махинации достигают таких масштабов, что это можно назвать чертой российского бизнеса.

«Я не видел, чтобы вот так поролон горел»

Получается, что мы сначала забиваем на все, ставим себя и своих близких в рискованное положение, а когда приходит беда — превращаемся в героев. А знаете, как мне, еще молодому пожарному, говорили: «Нам не нужны герои-распи*дяи, нам нужны бойцы-профессионалы».

Впрочем, вопросов к «Зимней вишне» много. Странным и непонятным для меня было очень сильное распространение, какое-то сумасшедшее просто. Я не видел, чтобы вот так поролон горел. Может, он чем-то был пропитан. От искры такого распространения не могло быть просто физически. Поролон дыма дает много, да. Но почему так вспыхнуло? Это уже экспертиза установит.