Кто впервые сделал «мертвую петлю» на самолете

Петр Нестеров в 26 лет выполнил в воздухе маневр, который считался невозможным, а всего через год погиб, сражаясь в Первой мировой войне. «Рамблер» рассказывает о личности Нестерова и его пути к высшему пилотажу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Детство

Видео дня

Петр Николаевич Нестеров родился 15 (27) февраля 1887 года в Нижнем Новгороде. Отцом будущей легенды авиации был воспитатель кадетского корпуса Николай Федорович Нестеров. Маленький Петя отца почти не застал: офицер скончался в 1890 году, когда сыну было три года.

Семья была дворянской, однако средств для существования после кончины отца не осталось. Мама Петра, Маргарита Викторовна, переехала с четырьмя детьми в нижегородский Вдовий дом. В 10 лет Нестеров поступил в Нижегородский кадетский корпус — именно туда, где в свое время отец работал воспитателем.

Учеба

Нестеров закончил обучение в 1904 году и был зачислен в Михайловское артиллерийское училище как один из лучших выпускников. В 19 лет Петр сдал экзамены на отлично и был произведен в подпоручики.

В 1909 году командирован во Владивостокскую крепостную воздухоплавательную роту. Нестеров несколько раз поднимался на аэростате и лично дополнил правила артиллерийской стрельбы из летательного аппарата.

Петр служил делопроизводителем, поручиком, работал в бригаде. В 1912 году совершил первый полет на аэроплане, а в следующем году сдал экзамен на звание военного летчика. В 1913 году получил звание штабс-капитана.

Работа

Нестеров был не только первоклассным пилотом, но также имел глубокие знания механики и математики, занимался конструкторской деятельностью. К примеру, летчик разработал проект оригинального самолета без вертикального оперения, вдохновившись стремительным полетом птиц.

В 1913 году Нестеров разработал исследовательскую конструкцию семицилиндрового двигателя. Также авиатор хотел сконструировать свой собственный одноместный скоростной самолет.

Кроме того, Нестерова интересовали возможности выполнения глубоких виражей в небе. Мечтой было совершить замкнутую петлю в вертикальной плоскости. Нестеров знал, что такое возможно в теории, однако никому не удавалось удачно выполнить маневр в реальной жизни. «Мертвой» петля называлась, так как работала только на бумаге — пилоты, пытавшиеся воплотить ее в жизнь, не выживали, а самолеты не выдерживали перегрузок.

Петля Нестерова

Воплотить «мертвую петлю» из задумки в реальность Петр хотел еще в первые годы обучения на военного летчика. Сначала Нестеров доказал теоретическую возможность выполнения.

«Воздух есть среда вполне однородная во всех направлениях. Он будет удерживать в любом положении самолет при правильном управлении им», — объяснял Нестеров.

9 сентября (27 августа) 1913 года в Киеве над Сырецким полем Нестеров впервые выполнил «мертвую петлю», положив тем самым начало высшему пилотажу. Маневр был произведен на самолете «Ньюпор— 4» с семидесятилитровым двигателем «Гном».

Нестеров не только успешно проделал маневр, но и подошел к его выполнению оригинально. Летчик использовал подъемную силу крыла и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. По расчетам в верхней точке петли центробежная сила должна была прижать Нестерова к сиденью. Петр настолько был уверен в расчетах, что даже не пристегнулся к креслу.

Известие о трюке облетело все газеты. Французские СМИ заявили, что впервые «мертвую петлю» совершил местный летчик Адольф Пегу. В мае 1914 года француз встретился с Нестеровым и признал его приоритет в выполнении маневра.

Смерть