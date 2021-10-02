Единственная в истории авиации женщина, совершившая таран

Что такое таран в воздушном бою знают все. Многие могут даже назвать имена нескольких летчиков, совершивших такой подвиг. Но это будут, наверняка, мужские имена, и вряд ли вы найдете знатока, который вспомнит Екатерину Зеленко – первую и единственную женщину, совершившую таран. О подвиге летчицы долгие годы было ничего не известно и даже звание Героя СССР ей присвоили почти через полвека после совершения подвига.

12 сентября 1941 года жители украинского села Анастасьевка могли наблюдать в небе трагическую картину. Легкий советский бомбардировщик Су 2 вступил в неравный бой с семью немецкими «Мессершмиттами». Нашему летчику удалось сбить всего один немецкий самолет, после чего у машины, не предназначенной для активного воздушного боя, закончился боезапас.

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Лишенный возможности сражаться с превосходящими силами противника, наш летчик принял героическое решение и протаранил одну из немецких машин. И Су 2, и сраженный им «Мессершмитт» загорелись и упали на поле за селом. Пилоты боевых самолетов при падении погибли. Это был далеко не первый воздушный таран в этой войне, но в небе над Анастасьевкой его впервые совершила женщина.

О Екатерине Зеленко ее сослуживцы говорили, что она, как птица, просто рождена для полетов. Девушка была влюблена в небо с детства и всегда с замиранием сердца смотрела, как над ее родным Воронежем пролетали стальные птицы. Неудивительно, что едва позволил возраст, Зеленко стала курсантом летных курсов при Воронежском аэроклубе.

К 17 годам девушка уже имела немало летных часов и без особого труда поступила в военную авиашколу в Оренбурге. После окончания обучения, в 1934 году, Зеленко направили в 19 й легкую бомбардировочную авиационную бригаду, располагавшуюся в Харькове. Там Екатерина буквально за пару лет освоила 7 различных боевых самолетов, превратившись в настоящего воздушного аса.

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В 1939 году, когда началась война с Финляндией, женщина отправилась на фронт добровольцем. Это было непросто, ведь в то время женщин-летчиков не допускали к боевым вылетам и в небе воевали исключительно мужчины. Сначала помогла случайность – заявление, подписанное как «старший лейтенант Е.И. Зеленко» подмахнули не глядя, не поняв, что речь идет не о мужчине.

Позже, когда все выяснилось, решение комиссии хотели изменить, но упорство и высокая квалификация Зеленко сыграли свою роль и ей, в виде исключения, разрешили отправиться на войну. Екатерина, ставшая единственной женщиной-летчиком в этой войне, совершила всего 8 боевых вылетов, но успела уничтожить вражескую батарею и склад с боеприпасами. За это отважную летчицу наградили орденом Красного Знамени.

Когда началась война с нацистской Германией, Зеленко уже была опытным военным специалистом, которых так не хватало на фронте. С июня по сентябрь 1941 года экипаж Екатерины совершил 40 боевых вылетов и принял участие в 12 воздушных сражениях.

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Самый крупный бой произошел в июле, когда женщина возглавила звено Су 2, которое уничтожило батальон немецкой пехоты, 45 вражеских танков и около 20 автомобилей. Среди советских летчиков в тот день потерь не было – все экипажи вернулись на свой аэродром. Это могло считаться настоящим чудом, так как истребителей катастрофически не хватало, а бомбардировщики были уязвимы и обычно несли серьезные потери.

В свой последний вылет, 12 сентября 1941 года, Зеленко также отправилась без прикрытия. Ей предстояло произвести разведку в паре с другим Су 2, под управлением капитана Лебедева. Над селом Анастасьевка на северо-востоке Украины, два легких бомбардировщика были атакованы семью «Мессершмиттами».

Машина капитана Лебедева сразу же была подбита и пилот совершил аварийную посадку на ближайшем поле. Зеленко пришлось отбиваться самой и она даже сбила один вражеский самолет. После того как боезапас закончился, Екатерина отдала приказ своему раненому штурману лейтенанту Павлыку прыгать с парашютом и когда он покинул самолет, совершила смертельный для себя и вражеского пилота таран.

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Капитан Лебедев и лейтенант Павлык остались живы и вернулись к своим. Они не могли рассказать о судьбе Зеленко, так как не видели окончания воздушного боя и подвиг женщины-летчика. Екатерину записали как без вести пропавшую и даже хотели представить посмертно к званию Героя Советского Союза, но потом передумали.

Кто-то в высшем командовании предположил, что отважная женщина могла оказаться в плену, а в этом случае к самой высокой награде представлять не полагалось. Поэтому Екатерине Зеленко наградили орденом Ленина. О судьбе героини узнали только в 1943 году, после освобождения Анастасьевки от оккупантов.

Местные жители рассказали о таране в небе над селом и показали место, где упал Су 2 и где они похоронили сильно обгоревшее тело летчицы. В том, что это была именно Зеленко, никто не сомневался, так как в огне чудом уцелели пробитые осколками комсомольский билет, орденская книжка и удостоверение личности. Сразу сообщить о судьбе Екатерины не получилось – всего через два часа после воздушного боя в село вошли передовые немецкие отряды.

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