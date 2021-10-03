«Ничего хорошего нет»: как живет кумир 80-х Ярослав Евдокимов

«Уже песен хороших нет, которые бы на всю жизнь запомнились. И текстов гениальных нет. Вы «Фантазером» восхищаетесь, а там тоже ничего хорошего нет – музыка примитивная, да и певец никакой получился»,

Евдокимов уверен, что его творчество осталось недооцененным и его несправедливо забыли. Однако сам певец давно не выпускает новые хиты и редко появляется на телевидении.

Артист до сих пор гастролирует со своими хитами, написанными еще в далекие 80-е годы. Также в его репертуаре украинские, казачьи и белорусские народные песни.

Хоть певец и уверен, что карьера его сложилась неудачно, однако на личном фронте все у него обстоит совсем иначе. Он уже более 30 лет находится в отношениях с одной женщиной, Ириной. Однако брак пара зарегистрировала лишь в 2018 году. Сами супруги признаются, что так долго прожили вместе, что их уже не сильно беспокоит штамп в паспорте, передает портал «Домашний Очаг».