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«Ничего хорошего нет»: как живет кумир 80-х Ярослав Евдокимов

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Знаменитый исполнитель шлягеров «Фантазёр», «Галина» и «Майский вальс», певец Ярослав Евдокимов признался, что сильно переживает из-за неудач в карьере. Артист считает, что его недооценили, пишут СМИ.

«Ничего хорошего нет»: как живет кумир 80-х Ярослав Евдокимов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Уже песен хороших нет, которые бы на всю жизнь запомнились. И текстов гениальных нет. Вы «Фантазером» восхищаетесь, а там тоже ничего хорошего нет – музыка примитивная, да и певец никакой получился»,

– сетует исполнитель.

Евдокимов уверен, что его творчество осталось недооцененным и его несправедливо забыли. Однако сам певец давно не выпускает новые хиты и редко появляется на телевидении.

Артист до сих пор гастролирует со своими хитами, написанными еще в далекие 80-е годы. Также в его репертуаре украинские, казачьи и белорусские народные песни.

Хоть певец и уверен, что карьера его сложилась неудачно, однако на личном фронте все у него обстоит совсем иначе. Он уже более 30 лет находится в отношениях с одной женщиной, Ириной. Однако брак пара зарегистрировала лишь в 2018 году. Сами супруги признаются, что так долго прожили вместе, что их уже не сильно беспокоит штамп в паспорте, передает портал «Домашний Очаг».

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