Советские артисты, которые сменили еврейские фамилии

Оказывается, в советские времена артистам трудно было достичь успеха, если их фамилия имела еврейское происхождение. По этой причине многие талантливые актеры и певцы придумывали себе псевдонимы.
Кто из советских артистов сменил еврейскую фамилию, взяв псевдоним?
Знаменитый советский актер прославился благодаря таким кинопроектам, как «Три плюс два», «Бриллиантовая рука», «Трое в лодке, не считая собаки». А ведь со своей настоящей фамилией Миронов вряд ли бы вообще попал в кинематограф. Артист родился в семье Александра Менакера и его супруги Марии Мироновой. Артист носил отцовскую фамилию до третьего класса, а потом ему пришлось ее сменить из-за развернувшейся политической кампании против евреев. С тех пор Андрей Александрович носил фамилию матери.
Легендарную актрису при рождении звали Фанни Фельдман. Свой псевдоним звезда советского кино позаимствовала у Любови Раневской, главной героини пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад». Однажды актриса получала деньги, но после выхода из банка купюры разлетелись на ветру. Тогда Фаина не расстроилась и лишь сказала: «Зато улетели красиво». Друг, сопровождающий актрису, отметил, что так могла сказать только Раневская. Позже, когда звезде пришлось взять псевдоним, она позаимствовала фамилию чеховской героини.
Еще один популярный артист, который не стал выступать под своей настоящей фамилией. Илья Львович родился в семье Лейба (Льва) Клявера и его супруги Хаи (Клары). В начале своей деятельности артист выступал совместно с другом Рувимом Бронштейном. Тогда их заметил Владимир Винокур и пригласил в свою команду, но сперва попросил взять псевдоним, ведь настоящие фамилии артистов были неугодны чиновникам. Илья взял фамилию супруги и стал Олейниковым, а его другу пришлось менять даже имя (он стал Романом Казаковым).
При рождении легендарного певца звали Лазарь Вайсбейн. Жила семья артиста в Одессе. Его отец был мелким коммерсантом, а мать – одесской мещанкой. Когда Утесов начал выступать на сцене, его имя и фамилию было трудно проговаривать правильно. Это заставило артиста взять псевдоним. А так как Леонид Осипович обожал горы, то он решил взять фамилию, связанную с «возвышенностями», да такую, какой ни у одного его знакомого не было. Так Лазарь Вайсбейн стал Леонидом Утесовым.