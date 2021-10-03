Советские артисты, которые сменили еврейские фамилии

Оказывается, в советские времена артистам трудно было достичь успеха, если их фамилия имела еврейское происхождение. По этой причине многие талантливые актеры и певцы придумывали себе псевдонимы.

Кто из советских артистов сменил еврейскую фамилию, взяв псевдоним?

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Андрей Миронов

Знаменитый советский актер прославился благодаря таким кинопроектам, как «Три плюс два», «Бриллиантовая рука», «Трое в лодке, не считая собаки». А ведь со своей настоящей фамилией Миронов вряд ли бы вообще попал в кинематограф. Артист родился в семье Александра Менакера и его супруги Марии Мироновой. Артист носил отцовскую фамилию до третьего класса, а потом ему пришлось ее сменить из-за развернувшейся политической кампании против евреев. С тех пор Андрей Александрович носил фамилию матери.

Фаина Раневская

Легендарную актрису при рождении звали Фанни Фельдман. Свой псевдоним звезда советского кино позаимствовала у Любови Раневской, главной героини пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад». Однажды актриса получала деньги, но после выхода из банка купюры разлетелись на ветру. Тогда Фаина не расстроилась и лишь сказала: «Зато улетели красиво». Друг, сопровождающий актрису, отметил, что так могла сказать только Раневская. Позже, когда звезде пришлось взять псевдоним, она позаимствовала фамилию чеховской героини.

Илья Олейников

Еще один популярный артист, который не стал выступать под своей настоящей фамилией. Илья Львович родился в семье Лейба (Льва) Клявера и его супруги Хаи (Клары). В начале своей деятельности артист выступал совместно с другом Рувимом Бронштейном. Тогда их заметил Владимир Винокур и пригласил в свою команду, но сперва попросил взять псевдоним, ведь настоящие фамилии артистов были неугодны чиновникам. Илья взял фамилию супруги и стал Олейниковым, а его другу пришлось менять даже имя (он стал Романом Казаковым).

Леонид Утесов