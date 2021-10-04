«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»

Светлана из Тулы вышла замуж за студента из Африки и уехала с ним в Анголу. Его родина оказалась страной удивительных возможностей, где человек с деловой хваткой может добиться всего. Но минусы перевесили, и после двух лет в Луанде она вместе с мужем перебралась в Португалию. В рамках цикла материалов о россиянах за границей «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Анголе и Португалии.

Я познакомилась с будущим мужем семь лет назад. Он приехал в Россию из Анголы и учился в Тульском государственном университете по направлению «Информационные технологии». А я работала кредитным брокером и юристом.

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Мы встретились на дне рождения общего знакомого. На вечеринку не планировали идти ни я, ни он, но звезды сошлись — и случилась та самая любовь с первого взгляда. Мы поженились, у нас родился сын.

Есть такой стереотип [об иностранцах]— «поматросит и бросит». К нам он не относится, но знаю много таких историй. Так вот, в жизни вообще нет никаких гарантий, и в браках со «своими» — тоже. Все зависит от людей. От компромиссов. От того, готовы ли вы жить в совершенно другой ментальности.

Или ты строишь отношения, или нет. Главное, чтобы ваши тараканы друг с другом договорились

Через три года муж окончил университет, и встал вопрос, что делать дальше. В России африканскому парню трудно найти достойную работу с хорошим заработком. У него возникали проблемы и с расизмом, и с безопасностью.

Но переезд в Африку тоже пугал. Я тогда о ней совершенно ничего не знала. Возникали вопросы, как лететь с годовалым ребенком. Потом в Россию приезжали родители мужа, встретились с моими родителями и зарекомендовали себя как приличные и ответственные люди. И мы решили ехать.

@zheremiash.sveta

В Анголе мне предложили работу. И хотя я совершенно не знала португальского языка, на котором говорят в этой стране, меня тут же взяли в отдел маркетинга на фабрике ювелирных украшений. Еще через три месяца я стала его руководителем и проработала в этой роли почти два года. А у мужа была уличная закусочная.

Ангола

Мы жили в самом центре ангольской столицы Луанды. В нашей квартире были и свет, и вода, и газ, чем в тех местах могут похвастаться далеко не все. Хотя Ангола — очень богатая страна, и там добывают нефть и алмазы, кое-где воды просто нет, или ее дают по расписанию. Бывают перебои и с электричеством.

Мне нравилось в Луанде, но минусов тоже хватало. В Анголе слабая и дорогая медицина, и одновременно — опасные комары, которые разносят малярию. Вдобавок нельзя уходить из своего района, потому что одной на улице опасно. Да и в своем районе я была в относительной безопасности только потому, что примелькалась.

С банковской системой тоже возможны трудности. Если бы я решила, например, сделать долларовый перевод маме в Россию, пришлось бы доказывать, что я действительно перевожу деньги матери. А доллары — покупать на рынке. То же самое, если бы моя российская родня захотела бы перевести мне рубли.

Мне могут сказать: «А что ты ждала, когда уезжала в Африку?» Но вы просто не представляете, какой там потенциал для бизнеса. Многое из того, что давно известно в России, в Анголе появится только через несколько лет.

Если у человека имеется деловая хватка, ему откроются все дороги. В Анголе действительно возможно все!

Если в России у тебя не получалось построить карьеру, то в Анголе скорее всего будешь топ-менеджером. Если не стала крутой артисткой дома, то в Анголе будешь суперстар. Знаю множество русскоговорящих девчонок, которые прославились там только из-за цвета кожи. Да, именно так.

Путь в Европу

Мы задумались о переезде в Европу, как только обосновались в Луанде. Скоро представился и случай: наша фабрика собиралась открыть филиал в Португалии. Но все оказалось не так просто.

Поскольку у мужа гражданство Анголы, посольство Португалии отказалось оформлять даже туристическую визу, опасаясь «нелегальной иммиграции». Хотя об этом не могло быть и речи: у нас хороший официальный заработок в Анголе, и мы могли выезжать по туристической визе, как это делал муж последние десять лет. Мы прошли все инстанции, включая личный разговор с консулом, но в страну нас так и не пустили.

@zheremiash.sveta

Из-за этого мне пришлось возвращаться в Россию, чтобы оформлять документы для переезда в Португалию и для себя, и для мужа. Летели в Европу после полутора лет разлуки — ковидные ограничения ввели свои коррективы. И прилетели не в открывающийся филиал фабрики, а на пустое место.

Но в России я времени зря не теряла: брала проекты на SMM, занималась маркетингом агентства по недвижимости и в итоге стала тем самым фрилансером, который может жить в любой стране, лишь бы был заработок

Впрочем, ограничиваться «работой на себя» мне не хотелось. Я скучала по корпоративному духу, крупному бизнесу. Возможно, это было связано еще с тем, что я хотела «влиться» в местный быт.

В Португалии муж устроился в крупнейшее агентство по недвижимости, а я помогала продвигать мужа в Instagram. Очень быстро ко мне за консультацией стали обращаться местные. Первым клиентом был магазин подарков и организации праздников.

@zheremiash.sveta

К моему удивлению, в Португалии оказалось очень много компаний, у которых нет своего интернет-магазина. Сначала я думала помогать малому и среднему бизнесу открываться в онлайне. Но поступило предложение поинтереснее: крупная компания по недвижимости искала сотрудника со знанием русского языка. На собеседование я пошла вместе с мужем и в тот же день подписала контракт.

Моя новая работа объединяла маркетинг и брокерство. Это для меня большая удача, потому что в прошлом, до маркетинга, я была кредитным и ипотечным брокером. А муж до сих пор работает в своем агентстве, и ему там очень нравится. Получилось, что мы оба — в сфере недвижимости.

Португалия

Первое время было сложно. Я — стремительный человек, привыкла к московскому ритму жизни, а в Португалии все очень медленное — от бюрократии до очередей. Теперь я понимаю, что нужно притормозить и начать жить в настоящем. Этому я буду учиться у португальцев.

До переезда мне казалось, что в Португалии будет очень тепло, не хуже, чем в Африке. Но когда мы приехали, я очень мерзла, потому что в квартире не топили даже зимой. Впрочем, буквально через несколько дней мы перебрались в частный дом у океана.

Мне очень понравилась португальская кухня — простая, недорогая, качественная. Рыба на гриле — выше всяких похвал. В свое время у меня был блог, и я даже хотела написать кулинарную книгу, но в Португалии мне подарили две большие кулинарные книги о португальской кухне, которые закрыли мой гештальт. А вот муж за время карантина создал YouTube-канал с пошаговыми рецептами, и теперь его смотрят в Бразилии.

@zheremiash.sveta

Поскольку ангольский вариант португальского не годится для работы в Лиссабоне, язык пришлось осваивать уже на месте. А еще, как оказалось, нужно знать английский. Сейчас я учусь в одной из международных школ, чтобы дотянуть свой уровень до «выше среднего». Занятия проходят ежедневно, и совмещать работу, дом и изучение двух языков очень непросто.

Зато сын без труда говорит по-португальски, причем он, похоже, дается ему проще, чем русский. Возможно, потому что он долго жил в Анголе. Кроме того, в его садике начались уроки английского. В общем, учиться, учиться и еще раз учиться.

Конечно, я скучаю по России — по местам, которые мне дороги, по уютному кафе, куда я любила ходить, по пушистому снегу. Но я не вижу в этом особой проблемы.

Границы начали открываться после пандемии, билеты можно купить дешевые, несколько часов — и ты уже кушаешь мамин суп!

Вернусь ли я в Россию? Это самый популярный вопрос. Знаете, отвечу так: человек — не дерево. Если понадобилось или захотелось переехать — значит, нужно брать и ехать. Если возникнет необходимость, мы переедем вновь. Я уже точно знаю, что не пропаду, а работу, если придется, можно найти дистанционно.