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Как сестры Сазерленд заработали миллионы на своих волосах

Мария Иглина
42 минуты назад

В конце XIX века сестры Сазерленд покорили всю Америку благодаря своим длинным волосам и заработали на них целое состояние. Однако их история закончилась довольно печально.

Как сестры Сазерленд заработали миллионы на своих волосах
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

В семье фермера Флетчера Сазерленда было семь дочерей: Сара, Изабелла, Виктория, Наоми, Грейс, Дора и Мэри. Родились они в период с 1845 по 1862 год на ферме в Камбрии штата Нью-Йорк. После рождения последнего ребенка вскоре мать девочек умерла, и отец стал думать, как заработать, чтобы всех прокормить. Раньше она регулярно смазывала волосы своих дочерей особым тоником, в состав которого входили лавровый ром, экстракт гамамелиса, магнезия, соляная кислота, соль и другие ингредиенты. По ее словам, такое снадобье сделает их волосы густыми и блестящими. Так оно и случилось.

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Отец, в попутках наладить финансовое положение, решил обучить дочерей пению, и вскоре они начали выступать на ярмарках. Сестры собирали толпы зрителей, однако их привлекал вовсе не талант, а роскошные волосы девушек. Все интересовались, как же им удалось отрастить такие локоны. Как только Флетчер это понял, он усовершенствовал формулу тоника для волос, устранив неприятный запах, и принялся его продавать за полтора доллара за бутылку. А сестры в свою очередь продолжали выступать с концертами по всей стране.

Таким образом, было продано более двух с половиной миллионов бутылок с чудодейственным тоником, и менее чем за пять лет им удалось заработать огромное по тем временам состояние — около трех миллионов долларов.

После смерти отца в 1888 году семь сестер поселились в огромном особняке, который они построили на заработанные деньги. В нем было четырнадцать комнат, а у каждой из девушек было по служанке, которая ухаживала за их волосами.

Но деньги вовсе не сделали сестер счастливыми. Девушки злоупотребляли алкоголем и запрещенными веществами, устраивали вечеринки. Со временем одна из девушек, Наоми, умерла. Мэри, у которой с детства были проблемы с психикой, постоянно проводила время взаперти в своей комнате, а затем и вовсе попала в психиатрическую клинику. Дора была зависима от запрещенных веществ и спустя время погибла в автокатастрофе недалеко от Голливуда. Еще одна сестра, Сара, скончалась в 1919 году, а Викторию выгнали из дома за союз с мужчиной, который был младше ее почти на 30 лет.

Когда в1920-е годы в моду вошла прическа "боб" о сестрах уже практически все забыли. Они продолжали без особых раздумий тратить деньги, и к концу жизни остались совсем без них. И в 1946 году в возрасте 92 лет умерла последняя сестра Грейс в полной нищете.

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