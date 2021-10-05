Сноуден прокомментировал сбой в работе соцсетей

Вечером 4 октября пользователи по всему миру заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Чуть позднее также появилась информация о неполадках в работе других социальных сетей и мобильных операторов. Масштаб случившегося в своем Twitter оценил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

Американский технический специалист поделился своим мнением относительно влияния социальных сетей на мир. По мнению Сноудена, без них планета становится более приятным местом.

«Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом»,

— заявил Эдвард.

Спустя два часа на странице бывшего сотрудника ЦРУ появился еще один пост, в котором он подчеркнул важность одновременного падения Facebook, WhatsApp и Instagram. По его мнению, эта закономерность — легкий, понятный и наглядный пример того, почему стоит разделить определенную монополию минимум на три части.

«Кто-нибудь должен сказать Элизабет Уоррен»,

— заключил Сноуден.

Напомним, информация о сбоях в работе соцсетей стала поступать в ночь с 4 на 5 октября около 00:45. Некоторые пользователи вообще не могли открыть приложения, другим это удавалось, но не получалось отправлять сообщения. Позже на неполадки в работе также пожаловались юзеры Twitter, Google и Amazon. Перебои длились на протяжении шести часов, но примечательно, что к утру 5 октября их почти полностью устранили.