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Сноуден прокомментировал сбой в работе соцсетей

Катерина Саломе
56 минут назад

Вечером 4 октября пользователи по всему миру заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Чуть позднее также появилась информация о неполадках в работе других социальных сетей и мобильных операторов. Масштаб случившегося в своем Twitter оценил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

Сноуден прокомментировал сбой в работе соцсетей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американский технический специалист поделился своим мнением относительно влияния социальных сетей на мир. По мнению Сноудена, без них планета становится более приятным местом.

«Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом»,

— заявил Эдвард.

Спустя два часа на странице бывшего сотрудника ЦРУ появился еще один пост, в котором он подчеркнул важность одновременного падения Facebook, WhatsApp и Instagram. По его мнению, эта закономерность — легкий, понятный и наглядный пример того, почему стоит разделить определенную монополию минимум на три части.

«Кто-нибудь должен сказать Элизабет Уоррен»,

— заключил Сноуден.

Напомним, информация о сбоях в работе соцсетей стала поступать в ночь с 4 на 5 октября около 00:45. Некоторые пользователи вообще не могли открыть приложения, другим это удавалось, но не получалось отправлять сообщения. Позже на неполадки в работе также пожаловались юзеры Twitter, Google и Amazon. Перебои длились на протяжении шести часов, но примечательно, что к утру 5 октября их почти полностью устранили.

Соцсети — это не только психологическая, но и физическая зависимость. Долгое сидение за компьютером может спровоцировать развитие туннельного синдрома, который раньше был проблемой айтишников, а сегодня всех, у кого есть гаджеты.

Люди,Эдвард Сноуден,ЦРУ,Google,
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