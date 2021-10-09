Какой была настоящая стюардесса по имени Жанна

Песня «Стюардесса по имени Жанна» спустя годы остается хитом, но о том, кем на самом деле была «обожаемая и желанная» девушка, задумываются не многие. «Рамблер» решил узнать, кем она была и кем она стала.
Знаменитую песню про стюардессу Владимир Пресняков-младший выпустил в 1992 году. Песню он сочинил совместно с поэтом Ильей Резником.
Владимир Пресняков летел на гастроли в 1992 году. Когда он увидел сотрудницу авиакомпании «Московские воздушные линии», то сочинил строчку «Стюардесса по имени Жанна, обожаема и желанна».
После этого он рассказал строчке Илье Резнику, тот подхватил мотив и развил тему. Так случайно появилась песня, которая стала хитом, и которую помнят спустя годы.
При этом, как позднее признался Пресняков, Жанна не была желанной. Он была обычной улыбчивой стюардессой, которая обеспечивала комфорт пассажиров в полете. По признанию артиста, она была похожа скорее на маму, чем на желанную женщину.
Позднее эта песня помогла Преснякову пробиться на большую сцену. Сам он говорит, что жалеет только об одном – на песне не удалось заработать. Она крутилась на всех радиостанциях страны, но еще раньше ее успели «слить» пираты.
Настоящая стюардесса не знала об этой песни и не слышала ее по радио. Когда девушке рассказали, что эта песня – о ней, то решила, что это розыгрыш. Журналисты узнали, что героиню песни зовут Жанна Константиновская, и начали обращаться к ней с просьбой об интервью.
Однако стюардесса оказалась не готова к вниманию со стороны представителей СМИ. Она отказывала в интервью всем без исключения, а о себе рассказывала только то, что любит шить и слушать музыку.
На момент написания песни ей было 24 года, и она собиралась замуж за бизнесмена. Свою личную жизнь девушка держала в секрете, но известно, что своего возлюбленного она нашла благодаря той самой песне.
Сейчас Жанна уже давно не работает стюардессой, но она все равно связала свою жизнь с авиацией. Константиновская связала свою жизнь с компанией, занимающейся самолетами. В одном из интервью она призналась, что песня сильно повлияла на ее карьеру – способствовала повышению в должности и встрече с любимым мужчиной.