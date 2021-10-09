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Какой была настоящая стюардесса по имени Жанна

Мария Каткова
1 час назад

Песня «Стюардесса по имени Жанна» спустя годы остается хитом, но о том, кем на самом деле была «обожаемая и желанная» девушка, задумываются не многие. «Рамблер» решил узнать, кем она была и кем она стала.

Какой была настоящая стюардесса по имени Жанна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитую песню про стюардессу Владимир Пресняков-младший выпустил в 1992 году. Песню он сочинил совместно с поэтом Ильей Резником.

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История создания

Владимир Пресняков летел на гастроли в 1992 году. Когда он увидел сотрудницу авиакомпании «Московские воздушные линии», то сочинил строчку «Стюардесса по имени Жанна, обожаема и желанна».

После этого он рассказал строчке Илье Резнику, тот подхватил мотив и развил тему. Так случайно появилась песня, которая стала хитом, и которую помнят спустя годы.

При этом, как позднее признался Пресняков, Жанна не была желанной. Он была обычной улыбчивой стюардессой, которая обеспечивала комфорт пассажиров в полете. По признанию артиста, она была похожа скорее на маму, чем на желанную женщину.

Кадр из видео

Позднее эта песня помогла Преснякову пробиться на большую сцену. Сам он говорит, что жалеет только об одном – на песне не удалось заработать. Она крутилась на всех радиостанциях страны, но еще раньше ее успели «слить» пираты.

Как сейчас выглядит та самая стюардесса

Настоящая стюардесса не знала об этой песни и не слышала ее по радио. Когда девушке рассказали, что эта песня – о ней, то решила, что это розыгрыш. Журналисты узнали, что героиню песни зовут Жанна Константиновская, и начали обращаться к ней с просьбой об интервью.

Однако стюардесса оказалась не готова к вниманию со стороны представителей СМИ. Она отказывала в интервью всем без исключения, а о себе рассказывала только то, что любит шить и слушать музыку.

На момент написания песни ей было 24 года, и она собиралась замуж за бизнесмена. Свою личную жизнь девушка держала в секрете, но известно, что своего возлюбленного она нашла благодаря той самой песне.

Кадр из видео

Сейчас Жанна уже давно не работает стюардессой, но она все равно связала свою жизнь с авиацией. Константиновская связала свою жизнь с компанией, занимающейся самолетами. В одном из интервью она призналась, что песня сильно повлияла на ее карьеру – способствовала повышению в должности и встрече с любимым мужчиной.

Люди,Илья Резник,Владимир Пресняков,
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