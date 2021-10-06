Как сложилась судьба знаменитых женщин-астронавтов

Юлия Пересильд стала первой в мировой истории актрисой, которая полетела в космос. 5 октября 2021 года ракета с актрисой, режиссером Климом Шипенко и членами экипажа удачно стартовала с Байконура и после пристыковалась к МКС. Вспоминаем самых знаменитых женщин, побывавших в космосе.

Фото: New Magazine New Magazine

Валентина Терешкова

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Первый космический полёт Валентина Терешкова совершила в 1963 года на космическом корабле Восток-6 и стала первой в мире женщиной-космонавтом.

О своем полете она не рассказывала много лет и лишь спустя долгое время призналась, что молчала по просьбе начальства. По ее словам на корабле были технические проблемы, которые устранили только на второй день полета.

Сейчас 84-летняя Терешкова депутат Государственной Думы и член Высшего совета партии “Единая Россия”.

Светлана Савицкая

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В 1982 году Светлана Савицкая в качестве космонавта-исследователя совершила первый полёт на кораблях “Союз Т-5”, “Союз Т-7” и орбитальной станции “Салют 7” и стала второй известной отечественной женщиной-космонавтом. Также Светлана – первая в мире вышла в открытый космос. Савицкая считала, что космонавтика не обязательно мужская профессия, и выступала против дискриминации по половому признаку. Сегодня ей 72 года. Много лет Савицкая преподает в МАИ и является кандидатом технических наук.

Елена Серова

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Елена Серова стала первой россиянкой побывавшей на МКС. В космос Серова полетела в 2014 году. Продолжительность ее полета составила 167 суток. После полета Елене было присвоено звание Героя Российской Федерации. В том же году она стала депутатом Госдумы от партии “Единая Россия” и была освобождена от должности космонавта-испытателя. Сейчас ей 44 года.

Салли Кристен Райд, США

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Салли Райд была первой американкой, совершившей полет в космос. Считается самым молодым астронавтом США. В космосе женщина побывала трижды! В третий раз собиралась полететь в 1986 году, но случилась трагедия с шаттлом “Челленджер”, на котором она и должна была лететь. После этого Салли возглавила президентскую комиссию по причинам крушения шаттла, затем работала в штаб-квартире НАСА. Салли стала первой представительницей ЛГБТ среди женщин-астронавтов, находилась в браке со своей школьной подругой. Скончалась в 2012 году от рака поджелудочной железы.

Ануше Ансари, США

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