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40 лет в бегах: преступники, которых ловили дольше всего

Дарья Амосова
4 часа назад

В США независимые расследователи раскрыли имя известного серийного убийцы Зодиака, личность которого оставалась тайной с конца 60-х. «Рамблер» собрал истории преступников, которых полиция долго не могла поймать.

40 лет в бегах: преступники, которых ловили дольше всего
Фото: Milwaukee County Sheriff's DepartmentMilwaukee County Sheriff's Department

Зодиак

Видео дня

Период: 1966–1969 гг.

Арестован: не был, личность опознана в 2021 году

San Francisco Police Department

Неуловимого маньяка по прозвищу Зодиак не могли поймать более 50 лет. В конце 60-х Зодиак убил как минимум двоих человек, однако сам преступник признавался, что количество жертв было сильно больше — 37.

В 2021 году группа независимых исследователей The Case Breakers раскрыла личность преступника. Им оказался маляр Гэри Френсис Пост, который скончался в 2018 году в возрасте 80 лет. Вычислить личность маньяка помогли вещественные доказательства, показания свидетельства и зашифрованные письма, которые Зодиак регулярно отправлял в полицию.

Джозеф Джеймс Деанджело

Период: 1976 — 1986 гг.

Арестован: 2018 год

Sacramento Sheriff

Преступник известен под прозвищем «Убийца из Золотого штата» («Golden State Killer») и «Настоящий ночной охотник» («Original Night Stalker»). Прозвища возникли в разные периоды активности: полиция подозревала, что преступления совершали разные люди. В 2001 году анализ ДНК установил, что «Убийца из Золотого штата» и «Настоящий ночной охотник» — один и тот же человек.

В 2018 году благодаря данным с публичных сайтов генетической генеалогии удалось арестовать преступника. Им оказался 72-летний бывший офицер полиции и ветеран ВМС США Джозеф Джеймс Деанжело. Всего он совершил 13 убийств, 50 изнасилований и 120 грабежей.

Ангарский маньяк

Период: 1992–2010 гг.

Арестован: 2012 год

Михаил Викторович Попков совершил 80 доказанных убийств в Иркутской области, главным образом в городе Ангарске. В 2003 году милиция провела анализ его генотипа и молекулярно-генетическую экспертизу останков жертв. В 2012 году Попкова арестовали на основе данных экспертизы и приговорили к двум пожизненным срокам лишения свободы. В 2020 году маньяк признался в двух новых убийствах.

Джеффри Дамер

Период: 1978–1991 гг.

Арестован: 1991 год

Milwaukee County Sheriff's Department

Жертвами американского преступника стали 17 юношей и мужчин. Дамер звал мужчин на свидания, затем запирал их дома и убивал. Преступника поймали, после того как одна из жертв вырвалась на свободу и позвала на помощь полицию. Суд признал Дамера вменяемым и приговорил его к пятнадцати пожизненным срокам. В 1994 году Дамер был убит в тюрьме другим заключенным.

Люди,Михаил Попков,
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