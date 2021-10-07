Что стало с возлюбленной Колчака после его смерти

Анна Сафронова была любовницей Колчака, за связь с которым поплатилась годами ссылок и потерей самых близких людей. "Рамблер" расскажет историю ее жизни подробнее.

Анна Сафонова в 18 лет вышла замуж за своего троюродного брата, морского офицера Сергея Тимирева. Три года спустя у пары появился сын Владимир. Девушка оставила его у дедушки с бабушкой, а сама уехала к мужу в Гельсингфорс (нынешние Хельсинки).

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Однако Сергей Тимирев был не просто сослуживцем, а близким другом Колчака. Они оба учились в Морском кадетском корпусе. Но дружба ничего не стоит, когда дело касается чувств. У Колчана и Тимиревой начался роман.

Влюбленные были венчаны на других, у них обоих были малолетние дети, но это не стало помехой. В конце 1918-го Анна развелась с мужем, а через два года Колчака расстреляли в Иркутске. А Тимирева отважно последовала за ним в тюрьму, но позже ее освободили по амнистии.

Тимирева сломала свою жизнь, ради большой любви. Уже в июне 1920-го ее отправили в Омский лагерь. После освобождения она попросилась к бывшему мужу в Харбин. Тимирев терпел связь жены с Колчаком, но обратно Анну в семью не приняли.

За 30 лет с момента расстрела Колчака она пережила семь арестов. За связь с иностранцами и бывшими белыми офицерами, сокрытие своего прошлого и антисоветскую пропаганду. Тимирева проводила годы в тюрьмах и лагерях, а в редкие месяцы свободы жила, переезжая из города в город.

В перерывах между сроками женщина вышла замуж за инженера-строителя Всеволода Константиновича Книпера. К нему перевезла уже подросшего сына. В1938-м на Владимира Тимирева пришел донос и его расстреляли, затем расстреляли и сына. Книпер погиб в 1942 году.

Анне удалось пережить всех своих близких людей. Последний раз ее освободили в 1956 году, и еще четыре года она жила в Рыбинске, где работала бутафором в театре, где зарабатывала гроши.

Только в 1960 году ей разрешили вернуться в Москву и поселиться в доме на Плющихе, где жили ее родная и двоюродная сестры. Позже она снялась в массовке фильма "Бриллиантовая рука".