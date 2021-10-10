Как африканский лидер бежал с миллионами долларов

Яйя Джамме считается одним из самых одиозных африканских диктаторов. Он выкачивал из бюджета Гамбии миллионы долларов, скупая роскошные автомобили и самолеты, пока жители страны прозябали в нищете, зарабатывая по несколько долларов в день. Он угрожал расправой гомосексуалам, истреблял всех, кого считал колдунами, и насиловал своих сотрудниц. О главе государства, который мечтал стать королем и утверждал, что изобрел лекарство от СПИДа, — в новом материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов.

«Казна пуста»

Видео дня

«Казна пуста, в Центробанке эту информацию подтвердили», — заявил на пресс-конференции советник нового президента Гамбии Ахмад Фатти после того, как страна проводила бывшего лидера Яйя Джамме в Экваториальную Гвинею. Политик, правивший Гамбией более 20 лет, проиграл первые демократические выборы, проходившие в конце 2016 года, и решил бежать. С собой он прихватил почти 11,5 миллиона долларов из государственной казны.

Страна, где средний годовой доход жителей составлял 460 долларов, фактически оказалась на грани финансовой катастрофы — госдолг Гамбии достиг около миллиарда долларов. Помимо этого, грузовой самолет вывозил из Банжула несколько очень дорогих автомобилей и предметов роскоши. Вообще у Джамме имелся целый автопарк машин марки Rolls-Royce, в каждой из них на подголовниках было вышито его имя.

Бессменного лидера провожали с военным оркестром, один из музыкантов которого упал в обморок во время церемонии. Взобравшись по трапу самолета, бывший глава государства поцеловал Коран и помахал своим сторонникам. Они были в футболках с его фотографией и надписью «Человек мира и любви». Ночью на улицах гамбийских городов началось ликование — праздновали отъезд бывшего президента. Больше на родину он не возвращался.

«Если мы поймаем гея, он пожалеет, что родился на свет»

Яйя Джамме пришел к власти в 1994 году в возрасте 29 лет в результате военного переворота. Молодой лейтенант, выросший в нищей семье, превратился в одного из самых безжалостных и эксцентричных африканских диктаторов. Ни он, ни его родные ни в чем себе не отказывали. Они скупали недвижимость в разных странах мира, окружали себя роскошью, заказывали изысканные блюда из лучших ресторанов мира и носили люксовую одежду.

Амбиции лидера росли постепенно. Официально его титул звучал так: Его превосходительство президент шейх профессор аль-хаджи доктор Яйя Джамме. Однако в какой-то момент президенту этого оказалось мало. Он захотел стать монархом, а Гамбию превратить в королевство, поскольку собирался управлять ею «миллиард лет» и никогда не переизбираться на новый срок. Королем он так и не стал, зато успел подчинить все ведомства, находившиеся в стране, себе лично.

Глава государства позиционировал себя убежденным мусульманином, обладающим сверхъестественными способностями. Он заверял, что якобы на основе традиционной медицины создал лекарства от астмы и ВИЧ, а также научился исцелять от бесплодия

Глава государства позиционировал себя убежденным мусульманином, обладающим сверхъестественными способностями. Он заверял, что якобы на основе традиционной медицины создал лекарства от астмы и ВИЧ, а также научился исцелять от бесплодия

Секрет эликсиров он раскрывать не стал, однако утверждал, что всего за три дня курса можно полностью победить эти недуги. В самых запущенных случаях на это требовалось десять дней. Слова президента подтверждал и министр здравоохранения страны.

Впрочем, многим такой подход показался совсем не научным: говорили, что президент — все-таки не врач, а знахарь. Джамме такие упреки не терпел. «Я вообще против знахарства», — отрицал он, объявив настоящую войну всем, кого считал колдунами. По его приказу из Гвинеи прибыли люди в красных одеждах, носившие с собой коровьи хвосты и рога, а также зеркала. В сопровождении вооруженных солдат, полицейских и личных телохранителей президента они устраивали облавы. Подозреваемых в колдовстве доставляли в тайные центры, где их заставляли пить галлюциногенные травяные отвары. В ходе чисток пострадали сотни человек, более тысячи были арестованы, некоторые погибли.

Особенно непримирим Джамме был к представителям ЛГБТ-сообщества: он заявлял, что хочет избавить страну от представителей сексуальных меньшинств. «Гомосексуализм — это Антихрист, античеловек, антицивилизация. Если мы поймаем гея, он пожалеет, что вообще родился на свет», — обычно говорил гамбийский лидер, угрожая людям с нетрадиционной ориентацией смертной казнью.

Узнав, что африканский лидер купил особняк в Вашингтоне, а его дочь учится в частной школе на Манхэттене за 40 тысяч долларов в год, западные СМИ шутили, что президента совсем не волнует разрешение на однополые браки в американской столице и Нью-Йорке. В самой Гамбии этот вопрос не поднимали.

Джамме не жаловал инакомыслие, преследовал оппозицию, подавлял прессу и даже казнил политических противников. В стране появился культ его личности. Президент выступал с неожиданными заявлениями, которым жители страны должны были верить на слово. Например, в 2010 году он похвастался, что Гамбия сыграла большую роль в развитии авиации, поскольку едва ли не все первые длительные перелеты заканчивались посадками именно в этом государстве. Кроме того, по его словам, Гамбия — древнейшая африканская страна, а в прошлом — еще и самая крупная.

Охота на ведьм и красавиц

После побега Джамме его доводы стали подвергать сомнению. Постепенно начали всплывать все более неприятные подробности из жизни бывшего лидера: например, стало известно, что он совершал не только коррупционные, но и сексуальные преступления. В 2019 году бывшая победительница конкурса красоты Фату Туфе Яллоу в прямом эфире гамбийского телевидения в мельчайших подробностях рассказала о том, как ее изнасиловал экс-президент.

Происшествие случилось в 2014 году, когда 18-летняя девушка выиграла главный национальный конкурс красоты, спонсором которого был сам Яйя Джамме. Победительница, в чьем доме не было даже водопровода, получила все, о чем могла только мечтать: свыше 1,2 тысячи долларов наличными, модную одежду, новый iPhone, дорогую мебель для дома, а также возможность выступать на разных общественных мероприятиях. Последний приз за победу — стипендию для учебы за границей — должен был вручить лично президент в своей резиденции. За неделю до этого Джамме, которому на тот момент было 50 лет, предложил Фату стать одной из его жен. Девушка отказалась, сославшись на 32-летнюю разницу в возрасте.

Едва Яллоу оказалась в президентском дворце, гамбийский лидер затолкал ее в спальню и запер за собой дверь. «Его глаза были очень красными, меня это пугало. Я поздоровалась с ним, но он не ответил. Он лишь спросил: "Кем ты вообще себя возомнила?", а потом заявил, что он — президент, и добивается любой женщины, какую только захочет. Он не хотел секса или телесных удовольствий со мной. Он хотел обидеть, наказать меня», — рассказывала Фату.

По словам пострадавшей, Джамме насильно сделал ей какую-то инъекцию, а затем надругался над ней. После того как Фату пришла в себя, президент выгнал ее из дворца. Впоследствии Яллоу сбежала из Гамбии в соседний Сенегал, где попросила убежища

Когда девушка решилась рассказать о произошедшем, в Гамбии начались акции в ее поддержку, а в социальных сетях запустили кампанию #IamToufah («Я тоже Туфе»). После этого некоторые сотрудницы президента признались, что он насиловал и их тоже. Сам бывший лидер обвинения в сексуальных домогательствах никак комментировать не стал.

«Надоедливый гость»

Тем временем в стране начали расследовать коррупционные дела президента. Выяснилось, что перед тем, как похитить 11,5 миллиона долларов, он выкачал из системы социального обеспечения и национальной телекоммуникационной системы около 50 миллионов долларов. Четыре с половиной миллиона из пенсионного фонда ушли на покупку личного самолета президента.

Активы, оставшиеся у Джамме в Гамбии, заморозили. То же самое сделали и американские власти со счетами бывшего политика в США. Чтобы собрать деньги на проекты в области здравоохранения и образования, новые власти решили продать с аукциона парк роскошных автомобилей и самолетов, которые бывший лидер и его семья не успели забрать с собой. Последний лайнер экс-президента ушел с молотка в августе нынешнего года. О стоимости сделки не сообщается.