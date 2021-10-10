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Мужчина пять лет врал СМИ, что он террорист

Диана Товсепова
2 часа назад

Шехроз Чодри, житель Канады, признался суду провинции Онтарио, что обманывал журналистов и телеканалы, выдумывая, что он пребывал в Сирии в качестве террориста и палача "Исламского государства"* (ИГ*). Об этом сообщает газета The New York Times.

Мужчина пять лет врал СМИ, что он террорист
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первые фейковые сообщения в соцсетях Чодри опубликовал в 2016 году. Только после этого СМИ обратили на него внимание. Затем под выдуманным именем Шехроз Чодри стал героем подкаста The Times Caliphate. Тогда канадского премьер-министра Джастина Трюдо даже раскритиковали за то, что он "пустил в страну убийцу".

Чодри вызвали на допрос в 2017 году и он признался, что говорил ложь. Даже после этого он продолжил выдавать себя за боевика, а журналисты не проверяли его слова, составляя на их основе свои материалы.

В прошлом году изобретательного канадца Шехроза Чодри все же арестовали за "мистификацию, связанную с терроризмом". Именно тогда следствие выяснило, что Чодри в Сирии никогда не был и никак не связан с боевиками ИГ*.

Ранее радио Sputnik сообщало о поимке в Испании телефонного маньяка.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Люди,Джастин Трюдо,Исламское государство,Газета The Times,ИА Sputnik,
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