Куда пропала Агата Кристи в 1926 году

Третьего декабря 1926 года английская писательница Агата Кристи таинственным образом исчезла из своего дома в Беркшире. Что же произошло и почему ее не могли найти почти две недели — в материале "Рамблера".

Фото: Joop van Bilsen / Anefo Joop van Bilsen / Anefo

В 1996 году в жизни Агаты Кристи случилась череда ужасных событий: умерла ее мать, супруг признался, что любит другую. Все это привело к тому, что вечером третьего декабря писательница поцеловала дочь, села в свой автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Долгих 11 дней никто и понятия не имела, где же она и что с ней произошло.

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Поскольку в то время Агата Кристи была уже достаточно известна, на ее поиски были брошены более тысячи полицейских и около 15 тысяч обеспокоенных пропажей добровольцев. Два известных писателя Артур Конан Дойл и Дороти Л. Сэйерс также присоединились к поисковым отрядам.

В первую очередь, сотрудникам полиции удалось обнаружить автомобиль Кристи, на котором она уехала в тот день. Он был припаркован неподалеку заповедника Ньюлендс Корнер в графстве Суррей. Но самой писательницы там не оказалось.

Далее несколько дней не принесли никаких результатов, а журналисты в это же время стали строить догадки, что же произошло с Кристи. Многие предполагали, что писательницы уже нет в живых. К началу второй недели поисков новость о пропаже Агаты распространилась по всему миру. Материал об исчезновении поместил на первую полосу даже New York Times.

Агата Кристи была найдена лишь через 11 дней поисков, 14 декабря, в гостинице в Харрогейте — городе в Северном Йоркшире, который находится на расстоянии 400 километров от того места, где был обнаружен ее автомобиль. Во время беседы с полицейскими Агата Кристи утверждала, что не помнит, как оказалась так далеко от дома. И тогда все вокруг стали строить свои версии произошедшего. Одни считали, что писательница потеряла память в результате автомобильной аварии, другие предполагали, что у нее редкое психическое расстройство, для которого характерен спонтанный переезд в незнакомое место, после чего человек полностью забывает всю информацию о себе, вплоть до имени.