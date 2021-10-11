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Сколько на самом деле зарабатывали «вожди» СССР

Русская семерка
33 минуты назад

Считать чужие деньги считается плохим тоном. Но есть исключение - доходы первых лиц государства. К таким деньгам относишься как к своим.

Сколько на самом деле зарабатывали «вожди» СССР
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Ленин

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Например, В.И. Ленин в декабре 1917 года утвердил месячный оклад для себя в размере 500 рублей (эта сумма соответствовала доходам, например, грузчика в Москве или Санкт – Петербурге).Также Ленин запретил высокопоставленным партийцам получать любые сторонние доходы, в том числе гонорары, надбавки, доплаты, премии. Этот запрет действовал в СССР до 1979 года.

Троцкий

Другой советский лидер – Лев Троцкий, получал зарплату приблизительно одинаковую с Лениным, но в отличие от последнего не отказывался от капиталистических привилегий.

Сталин

Что касается зарплаты Иосифа Сталина, она также по началу была скромной (в 3 раза меньше от средней по стране – около 225 рублей). В средине 1930-ых его зарплата выросла вдвое, и стала соответствовать средней по стране (500 рублей). А в конце 1930-ых доходы вождя увеличились в 1.5 раза и составляли 1 200 рублей (в это время у него была самая большая зарплата в СССР). После денежной реформы 1947 года Сталин установил себе новую зарплату в размере 10 000 рублей, а это в 10 раз больше, чем средняя зарплата простых граждан.

Хрущев

Никита Сергеевич Хрущев придя к власти, не стал скромничать и поставил себе оклад в 1000 рублей, тогда как в Союзе средняя зарплата была 100 руб.

Брежнев

Леонид Ильич Брежнев не начислял себе заоблачных зарплат в начале политической карьеры. Но через время присудил себе Ленинскую премию (1973 год), сумма которой на то время составляла 25 000 рублей. Для того чтобы получить такую сумму рядовой инженер должен был работать около 20 лет. Также Брежнев получал доход от издательства своих произведений: «Малая земля», «Целина», «Возрождение».Тираж каждой книги составил 15 миллионов экземпляров. Ни один из популярных на тот момент литераторов в мире не мог похвастаться такими тиражами. Гонорары Брежнева так и остались тайной, но думается, что счет шел на миллионы рублей.

Андропов

Бывший глава КГБ - Андропов старался жить по средствам (это один из основных тезисов его политической программы). Он сам не терпел излишеств, и не позволял это другим. Несмотря на это зарплату себе он обеспечил хорошую (около 800 рублей). Кроме того, как и Брежнев, Андропов получал регулярную прибыль от издания книг (от 8 до 12 тысяч руб. в год).

Горбачев

Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев имел скромную зарплату, которая составляла 800 рублей до 1990 года. Перед тем как распался Советский Союз его зарплата увеличилась до 3000 рублей. Простые рабочие в это время получали не более 500 рублей. Хотя больших капиталов за время своего правления он не нажил, но это не помешало ему выступать на различных форумах, конференциях и получать от 200 тыс. долларов на год.

Ельцин

Борис Ельцин также не приветствовал больших окладов. Лишь в 1997 году его зарплата стала составлять 10 000 рублей, а в августе 1999 года – 15 000 рублей (она превысила зарплату заводского трудяги в 9 раз).

Люди,Лев Троцкий,Леонид Брежнев,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,КПСС,
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