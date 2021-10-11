Больше 1,5 млрд просмотров: что стоит за успехом Юрия Дудя

Юрий Дудь родился 11 октября 1986 года в Потсдаме (ГДР), в 1990-х переехал с семьей в Россию, закончил факультет журналистики МГУ и остался жить в Москве.

В детстве будущий блогер хотел стать футбольным вратарем. Однако, ему пришлось отказаться от своей мечты из-за обострившихся проблем со здоровьем.

Его канал на YouTube был зарегистрирован аж в январе 2014 года, и на конец октября 2021 видео Дудя собрали больше 1,5 миллиарда просмотров. «Я не ожидал такого эффекта, все затевалось с простой целью — отточить скиллы интервью не о спорте. Сейчас, когда у меня уже сделанные рекламные размещения и до фига предложений по новым, в это сложно поверить», — признавался Дудь в интервью журналу РБК.

Слова знаменитой музыкальной заставки к его видео положены на бит американца Gee Floyd, спеты и записаны Александром Шулико – участником группы комик-рэп группы «Хлеб».

На YouTube-канал Юрия Дудя подписано больше 9,5 миллионов человек, а его видеоинтервью моментально набирают сотни тысяч лайков и разбираются на цитаты. Но что стоит за успехом журналиста, который смог создать один из самых сильных персональных брендов в медиа? «Рамблер» собрал факты из жизни Юрия Дудя, о которых вы могли даже не догадываться.