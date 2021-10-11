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Больше 1,5 млрд просмотров: что стоит за успехом Юрия Дудя

Мира Маркина
2 часа назад
На YouTube-канал Юрия Дудя подписано больше 9,5 миллионов человек, а его видеоинтервью моментально набирают сотни тысяч лайков и разбираются на цитаты. Но что стоит за успехом журналиста, который смог создать один из самых сильных персональных брендов в медиа? «Рамблер» собрал факты из жизни Юрия Дудя, о которых вы могли даже не догадываться.
  • Юрий Дудь родился 11 октября 1986 года в Потсдаме (ГДР), в 1990-х переехал с семьей в Россию, закончил факультет журналистики МГУ и остался жить в Москве.
  • В детстве будущий блогер хотел стать футбольным вратарем. Однако, ему пришлось отказаться от своей мечты из-за обострившихся проблем со здоровьем.
  • Его канал на YouTube был зарегистрирован аж в январе 2014 года, и на конец октября 2021 видео Дудя собрали больше 1,5 миллиарда просмотров. «Я не ожидал такого эффекта, все затевалось с простой целью — отточить скиллы интервью не о спорте. Сейчас, когда у меня уже сделанные рекламные размещения и до фига предложений по новым, в это сложно поверить», — признавался Дудь в интервью журналу РБК.
  • Слова знаменитой музыкальной заставки к его видео положены на бит американца Gee Floyd, спеты и записаны Александром Шулико – участником группы комик-рэп группы «Хлеб».
вДудь/Youtube
  • Одна из самых популярных документальных работ Юрия – фильм «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» (больше 17 миллионов просмотров). После выхода проекта на его YouTube-канале число запросов о покупке теста на ВИЧ в Google увеличилось в 56 раз, а в Госдуме провели показ фильма о проблеме распространения вируса.
  • В 2020 году журналиста включили в рейтинг самых богатых российских видеоблогеров. Forbes оценил заработок канала «вДудь» в 980 тысяч долларов.
  • Придя работать на телеканал «НТВ Плюс», Дудь уволился уже на 3 день. Журналист решил, что телевидение не позволит ему добиться желаемых высот.
вДудь/Youtube
  • Юрий предпочитает ездить на общественном транспорте, чтобы сэкономить время. Правда, по его словам, из-за навязчивости некоторых поклонников ему приходится пользоваться услугами такси. «Сейчас иногда, чтобы доехать из центра домой, на окраину, мне только в одном вагоне надо сфотографироваться шесть раз», — рассказывал Дудь.
  • Личную жизнь журналист не афиширует, но известно, что Юрий женат и воспитывает двоих детей: имя сына набито у блогера на правой руке (Данила), а дочки – на левой (Алена). С избранницей блогер познакомился во время учебы в МГУ, супруга Дудя социальные сети не ведет.
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