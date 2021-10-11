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Россияне массово признались в желании сидеть дома на праздниках

Lenta.ru
3 часа назад

Россияне массово захотели сидеть дома на ноябрьские праздники — каждый четвертый опрошенный (26 процентов) планирует провести нерабочие дни за просмотром сериалов или чтением книг. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», данные которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Россияне рассказали о планах на ноябрьские праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кроме того, около 23 процентов респондентов заявили, что вообще не будут отмечать праздники и продолжат работать все четыре дня. Еще 19 процентов признались в желании оправиться в путешествие по России, 7 процентов — за границу.

Также исследование показало, что 15 процентов опрошенных хотят отдохнуть на даче, а 6 процентов — в гостях у родственников.

При этом культурную и гастрономическую программу запланировали себе только 4 процента россиян: они будут ходить по музеям, театрам, кафе и ресторанам.

Ранее в сентябре туроператоры назвали самые востребованные у россиян направления для путешествий на ноябрьские праздники. Так, отмечается массовый интерес к поездкам в Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Калининград и на курорты Кавказских Минеральных Вод. Также большим спросом пользуются Казань, Алтайский край и Подмосковье.

Люди,Lenta.ru,
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