Россияне рассказали о планах на ноябрьские праздники

Россияне массово захотели сидеть дома на ноябрьские праздники — каждый четвертый опрошенный (26 процентов) планирует провести нерабочие дни за просмотром сериалов или чтением книг. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», данные которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, около 23 процентов респондентов заявили, что вообще не будут отмечать праздники и продолжат работать все четыре дня. Еще 19 процентов признались в желании оправиться в путешествие по России, 7 процентов — за границу.

Также исследование показало, что 15 процентов опрошенных хотят отдохнуть на даче, а 6 процентов — в гостях у родственников.

При этом культурную и гастрономическую программу запланировали себе только 4 процента россиян: они будут ходить по музеям, театрам, кафе и ресторанам.