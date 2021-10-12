На самом деле тренер сборной — многодетный отец. С лета 2021 года у российской сборной по футболу появился новый тренер Валерий Карпин.

Валерий Карпин родился в Эстонской ССР в городе Нарва, а потом переехал в Россию. В 2003 году он получил эстонское гражданство, а потом испанское.

Внебрачная дочь

Еще в 90-е годы Валерий Карпин состоял в отношениях с девушкой по имени Влада, которая родила ему внебрачную дочь Веронику. Девочка родилась, когда ему был 21 год. На протяжении 20 лет Карпин не хотел принимать дочь, ее воспитывал отчим Игорь Рего.

Когда девушка переехала в Москву учиться, она встретилась со своим биологическим отцом и их засняли папарацци. Тогда отчим Вероники говорил, что не знает подробности их примирения, но знает, что у них хорошие отношения.

Сейчас девушка живет в Красноярске. Она вышла замуж за местного бизнесмена Ивана Бурду и взяла его фамилию. Вероника продолжает общаться со своим отцом и единокровными сестрами.

@ver0nika_burda

Первая жена и уход из семьи

С первой официальной супругой Валерий Карпин познакомился в родном городе Нарве в Эстонии. Девушка Светлана подарила футболисту двух дочерей: Марию и Валерию. Вместе с ним она переехала в Испанию. Мария осталась жить в южной Европе и сейчас живет в портовом городе Виго, где делает тату. Валерия живет на три страны и тоже продолжает общаться с отцом.

@mashakarpina

Брак быстро распался после переезда в Испанию, так как в новой стране Карпин ушел к другой женщине, испанской актрисе Альбе Фернандес. Они поженились в 2007 году. Однако и второй брак не увенчался успехом. Из-за работы Карпин не мог уделять много внимания молодой супруге, да и она была недовольна постоянными перелетами из Испании в Россию. Вскоре супруги развелись.

Нынешняя супруга

На протяжении нескольких лет после второго неудачного брака Карпин не состоял в официальных отношениях, но во время одного из визитов в родной город он познакомился с Дарьей Гордеевой, которая стала третьей женой футболиста.

Карпин знал свою будущую жену уже давно. Ее отец был тренером в Нарве, а сам футболист часто был у них в доме. Дарья, к слову, на два года старше первой дочери Карпина. Будущие супруги долгое время скрывали свои отношения.

«Только через несколько месяцев официально вышли в свет, подготовив родителей», — рассказывала Дарья

Девушка делала большие успехи в музыке и участвовала в различных телешоу, но все равно получила высшее педагогическое образование и пошла работать по профессии.

Они поженились в 2017 году. Карпин принял дочь Дарьи от первого брака, а потом у них появились еще две девочки Дарья и Александра.