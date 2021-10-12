Дети известных советских актеров, ставшие преступниками

Вопреки распространенному мнению, связи помогают далеко не всем. Некоторые дети звездных родителей, несмотря на их связи, все-таки оказались за решеткой. Предлагаем узнать, кто это и по какой причине.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Петр – сын Александры Завьяловой

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Звезда картины «Тени исчезают в полдень» души не чаяла в своем Петеньке. Мальчик появился на свет, когда актрисе исполнилось 39 лет. Она все свое время посвятила сыну. Несмотря на такую заботу, опеку и любовь со стороны матери, жизнь Петра оказалась неустроенной.

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На личном фронте у него ничего толкового не вышло, работал парень на стройке. Спустя некоторое время, молодой человек начал пить. Все усугубилось, когда у матери обнаружили психическое заболевание.

Петр стал опекать ее, но вредные привычки не бросил. Петр пил часто и много. Однажды в таком состоянии он убил Александру. Произошло это за день до 80-летия актрисы.

Осознав, что натворил, парень позвонил сестре и сознался во всем. Его приговорили к тюремному заключению. Произошло это в 2017 году. Петр до сих пор отбывает наказание.

Александр – сын Леонида Быкова

Известный советский актер пытался воспитать ребенка как полагается. Он развил в нем обостренное чувство справедливости. Однажды это сыграло с ним злую шутку. В период службы в армии парень посчитал несправедливым замечание командира. Он резко высказался по этому поводу и был избит.

После этого его поместили в психиатрическую клинику, указали диагноз «шизофрения» и комиссовали. Поклонников Леонида такие события огорчили, но актер, несмотря на связи, ничего не смог сделать.

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Справки от психиатра поставили крест на дальнейшей жизни Александра. Он не мог никуда устроиться. Отец в этом вопросе также оказался бессилен. Парень связался с сомнительной компанией и однажды стал участником ограбления. Его могли посадить за решетку, но «помогла» справка.

Вместо тюрьмы он отправился в психиатрическую клинику.

Положение Александра ухудшилось, когда отец погиб в автокатастрофе. Его по-прежнему не брали на работу и не выпускали за границу. Правдами и неправдами Александру все-таки удалось сбежать.

По сведениям журналистов, мужчина сейчас живет за границей. У него есть жена и четверо детей.

Анастасия – дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной

О своей старшей дочери, отцом которой был актер Вячеслав Воронин, Лидия говорить не любит. Те, кто внимательно изучал биографию членов семьи, уверены, что отношения матери и дочки не сложились изначально из-за установок актрисы.

Лидия неоднократно называла связь с Вячеславом ошибкой, разговаривать о дочке с журналистами отказалась. Сказать ей было нечего, ведь воспитывалась девочка в семье отца. Она фактически не видела маму.

Клео.Ру

В 90-е годы, когда все жители страны переживали серьезный кризис, Анастасия решила подработать и согласилась доставить посылку из одной страны в другую. На границе ее досмотрели. В поклаже оказались запрещенные вещества.

Суд не учел звездного родства женщины и заслуг ее родителей. Настя оказалась в тюрьме.

Лидия Федосеева навещала дочь и настоятельно просила ее ни в коем случае не общаться с журналистами.