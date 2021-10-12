101-летняя блокадница прославилась в TikTok рассказами о войне

101-летняя жительница Санкт-Петербурга Надежда Строгонова прославилась в TikTok под ником babushka24091920. В своих видео она рассказывает о войне, блокаде Ленинграда и своей жизни.

Во время блокады Надежда Васильевна руководила детским домом и помогала спасать малышей. С тех пор всю свою жизнь она посвятила детям и работала учителем. По ее инициативе в Санкт-Петербурге установят памятник блокадному учителю.