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101-летняя блокадница прославилась в TikTok рассказами о войне

Мария Каткова
55 минут назад

101-летняя жительница Санкт-Петербурга Надежда Строгонова прославилась в TikTok под ником babushka24091920. В своих видео она рассказывает о войне, блокаде Ленинграда и своей жизни.

Во время блокады Надежда Васильевна руководила детским домом и помогала спасать малышей. С тех пор всю свою жизнь она посвятила детям и работала учителем. По ее инициативе в Санкт-Петербурге установят памятник блокадному учителю.

Сейчас у ее профиля 65 тысяч подписчиков и все они радуются каждому видео, которое она выкладывает. В соцсети она показывает свою жизнь и рассказывает о событиях, свидетелем которых она была.

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