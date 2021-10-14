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Сколько зарабатывают самые богатые блогеры России

Мира Маркина
1 час назад

TikTok, Instagram и YouTube приносят блогерам миллионы долларов. Сколько зарабатывают Юрий Дудь, Даня Милохин и Настя Ивлеева — в материале "Рамблера".

Сколько зарабатывают самые богатые блогеры России
Фото: @_agentgirl_@_agentgirl_

Настя Ивлеева

@_agentgirl_

Настя Ивлеева входит в рейтинг самых богатых и популярных звезд России по версии Forbes. В 2021 году она заняла в списке 13 строчку. По информации издания, ее годовой доход составляет 2,7 миллиона долларов (193 472 550 рублей). В Instagram-аккаунте Ивлеевой почти 19 миллионов подписчиков.

Wylsacom

@wylsacom

YouTube-блогер Wylsacom (настоящее имя - Валентин Петухов) на обзорах гаджетов заработал 2,2 миллиона долларов за год (157 599 640 рублей).

"Я не просто так начал заниматься блогерской деятельностью: мне очень сложно вести стандартную жизнь. Я люблю свободу, и мой распорядок дня крайне нестабилен – сегодня я в Москве, завтра на съемках в Воронеже", – рассказал изданию GQ техноблогер.

В Instagram-аккаунте Wylsacom 2,1 миллиона подписчиков, а на YouTube - 10 миллионов.

Юрий Дудь

@yurydud

Интервью Юрия Дудя на канале "ВДудь" самые популярные на российском YouTube. У него 9,53 миллиона подписчиков на платформе. Самые просматриваемые выпуски блогера: "Как устроена IT-столица мира" (41 миллион просмотров) и интервью с Настей Ивлеевой (35 миллионов просмотров). Годовой доход Дудя, по данным Forbes, — 1,8 миллиона долларов (128 743 920 рублей).

Даня Милохин

@danya_milokhin

Даня Милохин — самый богатый молодой блогер в России. В декабре ему исполнится 20 лет. Звезда TikTok заработал за год 1,5 миллиона долларов (107 286 600 рублей). В его аккаунте более 15 миллионов подписчиков. Кроме роликов в TikTok, он записывает песни.

Люди,Валентин Петухов,Юрий Дудь,Forbes,
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