Сколько зарабатывают самые богатые блогеры России

TikTok, Instagram и YouTube приносят блогерам миллионы долларов. Сколько зарабатывают Юрий Дудь, Даня Милохин и Настя Ивлеева — в материале "Рамблера".
Настя Ивлеева входит в рейтинг самых богатых и популярных звезд России по версии Forbes. В 2021 году она заняла в списке 13 строчку. По информации издания, ее годовой доход составляет 2,7 миллиона долларов (193 472 550 рублей). В Instagram-аккаунте Ивлеевой почти 19 миллионов подписчиков.
YouTube-блогер Wylsacom (настоящее имя - Валентин Петухов) на обзорах гаджетов заработал 2,2 миллиона долларов за год (157 599 640 рублей).
"Я не просто так начал заниматься блогерской деятельностью: мне очень сложно вести стандартную жизнь. Я люблю свободу, и мой распорядок дня крайне нестабилен – сегодня я в Москве, завтра на съемках в Воронеже", – рассказал изданию GQ техноблогер.
В Instagram-аккаунте Wylsacom 2,1 миллиона подписчиков, а на YouTube - 10 миллионов.
Интервью Юрия Дудя на канале "ВДудь" самые популярные на российском YouTube. У него 9,53 миллиона подписчиков на платформе. Самые просматриваемые выпуски блогера: "Как устроена IT-столица мира" (41 миллион просмотров) и интервью с Настей Ивлеевой (35 миллионов просмотров). Годовой доход Дудя, по данным Forbes, — 1,8 миллиона долларов (128 743 920 рублей).
Даня Милохин — самый богатый молодой блогер в России. В декабре ему исполнится 20 лет. Звезда TikTok заработал за год 1,5 миллиона долларов (107 286 600 рублей). В его аккаунте более 15 миллионов подписчиков. Кроме роликов в TikTok, он записывает песни.