10 вопросов, которые не задают воспитанные люди

@Jayce_T: «Один мой друг пообщался с каким-то незнакомцем, которого встретил в центре сдачи крови (я сдавал кровь, а потом мы собирались пойти пообедать). Незнакомец: "Ты тоже собираешься сдавать кровь?". Он: "Я бы хотел, если бы мог, но с медицинской точки зрения я не могу". Незнакомец: "Почему? У тебя что, типа ВИЧ?". Он: "...". У него действительно был ВИЧ».