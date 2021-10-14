10 вопросов, которые не задают воспитанные люди

Здоровье, личная жизнь и имя друга, которого вы знали много лет, — пользователи форума Reddit обсудили неуместные вещи, которые лучше ни у кого не спрашивать.
Юзер @Rockin_N задал вопрос на портале AskReddit: «Говорят, что за спрос не дают в нос, но какие вопросы лучше все же на задавать?». За сутки обсуждение набрало 30 тысяч лайков и 10 тысяч комментариев. Вот, что ответили пользователи.
@audiate: «От официанта: "А где та другая женщина, с которой вы всегда приходите?"».
@jonah3272: «Что случилось с твоим ребенком? Я думала, ты была беременна?».
Javacatcafe:«Моя 13-летняя дочь покончила с собой... и многие спрашивают, как именно».
@Retracing_Bolide: «„Когда вы планируете заводить детей?“ в любых формулировках. Будьте готовы, что вам расскажут о том, что потеряли одного, о бесплодии, об отсутствии секса в отношениях. Просто не надо».
@simchala: «В начальной школе у меня был друг, который наносил очень много солнцезащитного крема. Один ребенок спросил, зачем он использует так много. Он ответил: "Потому что у моей мамы рак кожи", и все замолчали».
@TheOrangeTickler: «У одного из моих друзей есть сестра, которая борется с раком. Я всегда хочу спросить, как у нее дела, но боюсь худшего. Но при этом я буду чувствовать вину, если не спрошу».
@Jayce_T: «Один мой друг пообщался с каким-то незнакомцем, которого встретил в центре сдачи крови (я сдавал кровь, а потом мы собирались пойти пообедать). Незнакомец: "Ты тоже собираешься сдавать кровь?". Он: "Я бы хотел, если бы мог, но с медицинской точки зрения я не могу". Незнакомец: "Почему? У тебя что, типа ВИЧ?". Он: "...". У него действительно был ВИЧ».
@redkat85: «Любой вопрос предполагаемого авторитета или эксперта, который свидетельствует о полном непонимании рассматриваемого вопроса. Например, судья, который однажды спросил, почему видео с Youtube не может быть напечатано для его просмотра».
@Ellie-Kenny: «[Не стоит спрашивать] имя человека, которого вы какое-то время уже знаете».
@Charlietuna: «У меня был один друг в колледже. Потребовалось полгода, чтобы выяснить его имя, даже после того, как мы каждую неделю ходили выпить после вечерних занятий. Я думаю, что мы оба не хотели признавать, что не знаем имен друг друга, поэтому мы просто называли друг друга „дружбанами“ в течение нескольких месяцев. Потом мы встретили другого студента в баре, представились и поняли, что наконец-то узнали имена друг друга».
@Lambent_Sea_Princess: «Так, э-э-э... Ребята, вы делаете выборочные тесты на наркотики?».