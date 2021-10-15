Почему в Чарли Чаплине подозревали тайного коммуниста

В конце 40-х годов актера немого кино стали обвинять в антиамериканской деятельности. «Рамблер» рассказывает, почему «Бродягу» считали тайным коммунистом.

Начало преследования

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В апреле 1946 года Чаплин приступил к съемкам черной комедии

«Месье Верду», идею которой вынашивал почти пять лет. Лента рассказывала о банковском клерке, который теряет работу и по воле судьбы становится жиголо. Герой завоевывает сердца богатых женщин и вдов, а затем расправляется с жертвами, получая в наследство круглую сумму.

В картине Чаплин озвучил свои политические взгляды: актер доносил идею, что мир поощряет массовые убийства, восхваляет войны и массовое распространение оружия. Кроме того, Чаплин раскритиковал идеи капитализма и стремления к богатству.

На премьере в 1947 году Чаплина освистали, а зрители призвали бойкотировать новинку. Это была первая лента актера, которая потерпела крах финансово, но за границей фильм был более успешен. Сам Чаплин «Месье Верду» обожал и называл его «самым умным и блестящим фильмом, который я когда-либо делал».

Причины

У Чаплина под конец 40-х уже была сомнительная репутация. В 1940 вышла лента «Великий диктатор», где Чаплин пародировал Гитлера и осуждал идеи фашизма. В конце картины Чаплин произнес четырехминутный монолог о важности единения и сплочения перед лицом опасности и великого будущего. Критики посчитали речь пропагандой коммунизма: актер выступал за открытие Второго фронта в помощь Советскому Союзу во Второй мировой войне.

В 2003 году были рассекречены архивы, принадлежащие британскому Министерству иностранных дел. Оказалось, что писатель Джордж Оруэлл, автор антиутопии «1984», тайно обвинял Чаплина в коммунизме и дружбе с СССР. Согласно документу 1949 года, известного как «список Оруэлла», имя Чаплина было одним из 35 имен, которые автор предоставил секретному Отделу информационных исследований.

После «Месье Верду» Чаплина называли коммунистом уже публично. Политики обвиняли актера в дружбе с «красными», ловили в участии в тематических мероприятиях. В Америке тех лет подобная деятельность считалась аморальной. В начале 1947 года ФБР начало собственное расследование.

Актер все обвинения отрицал и называл себя миротворцем. Чаплина возмущали попытки правительства подавить свободу слова и права. Актер открыто протестовал против судебных процессов, однако сам был в уязвимом положении. Чаплин был гражданином Британии, и в США находился по рабочей визе.

В 1947 году политик-демократ Джон Э. Рэнкин призвал изгнать актера из страны:

«Жизнь [Чаплина] в Голливуде наносит ущерб моральной структуре Америки. Его следует депортировать».

Изгнание из США и возвращение

В 1952 году вышел фильм «Огни рампы», один из первых драматических в карьере Чаплина. Актер решил провести мировую премьеру в Лондоне, однако понимал, что если покинет территорию США, то навсегда.

18 сентября 1952 г. Чаплин с семьей сели на борт парома в Нью-Йорке. На следующий день генеральный прокурор США Джеймс П. Макгрейнери отозвал разрешение на повторный въезд Чаплина и заявил, что актеру придется пройти собеседование относительно политических взглядов и морального поведения, чтобы повторно въехать в США.

Когда Чаплин получил телеграмму с уведомлением, он сам решил не возвращаться в «охваченную ненавистью атмосферу этой несчастной страны».