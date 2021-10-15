Кто на самом деле придумал фразу «Элементарно, Ватсон»

«Элементарно, мой дорогой Ватсон» и просто «Элементарно, Ватсон» — одна из самых узнаваемых цитат литературы в целом и книг про Шерлока Холмса в частности. Как выясняется, автор книг, сэр Артур Конан Дойл, никогда эту фразу не писал — по крайней мере в том виде, какой мы ее знаем.
Эффектом Манделы называют искажение реальных фактов во воспоминаниях нескольких людей — некий пример коллективной ложной памяти. Например, Борис Ельцин никогда не говорил фразу «Я устал, я ухожу». Эта цитата прозвучала в пародии КВН на его отставку. В реальности политик сказал: «Я ухожу в отставку. Я сделал все, что мог». Близко, но не совсем то.
Этим эффектом объясняют факт, что Шерлок Холмс не говорил фразу «Элементарно, Ватсон», но все помнят, что говорил. Ни в одном из 56 оригинальных рассказов или четырех романов о его расследованиях цитата не встречается именно в таком виде.
В рассказе «Горбун» сыщик произносит эти два слова в диалоге, но не одновременно.
«Я ведь знаю ваши привычки, мой дорогой Ватсон, — сказал он. — Когда у вас мало визитов, вы ходите пешком, а когда много, — берете кэб. Я вижу, что ваши ботинки не грязные, а лишь немного запылились, и, ни минуты не колеблясь, делаю вывод, что в настоящее время у вас работы по горло и вы ездите в кэбе.
— Превосходно! — воскликнул я.
— Элементарно, — добавил он».
Всего в рассказах и романах Холмс произносит слово «элементарно» 7 раз.
Откуда же взялась фраза «Элементарно, Ватсон»? Первое известное упоминание фиксируют в романе 1915 года «Псмит-журналист» британского писателя Пелама Гренвилла Вудхауса, автора цикла книг о Дживсе и Вустере.
Шерлок Холмс в рассказе вообще не участвует: по сюжету Псмит пытается объяснить странные совпадения, которые с ним произошли.
«Мне кажется, — сказал Псмит, — что это один из тех моментов, когда мне необходимо разобраться в своей системе Шерлока Холмса <...> Вы меня понимаете, товарищ Мэлони ?
— Конечно, — сказал Билли Виндзор.
— Элементарно, мой дорогой Ватсон, элементарно, — пробормотал Псмит» .
Поэтому автором легендарной фразы считают именно Вудхауса.
В кино фраза впервые появилась в фильме 1929 года «Возвращение Шерлока Холмса». Ее произнес актер Клайв Брук.
Существует теория, что впервые перед публикой «Элементарно, Ватсон» произнес актер театр Уильям Джиллетт в 1899 году. В постановке «Шерлок Холмс: драма в четырех действиях» есть строчка, которая гласит: «Элементарно, мой дорогой друг! Элементарно». Впрочем, убедительных доказательств, что Джиллетт действительно сказал эту фразу, нет.