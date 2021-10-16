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Американские пенсионеры создали первый тикток-дом для пожилых

Дарья Амосова
2 часа назад

Американские пенсионеры Пичез, Мэйбл, Юбер и Юджин объединились в команду блогеров и создали первый тиктокерский дом для пожилых. Канал получил название Retirement House — «Дом престарелых».

Новоиспеченные блогеры создали аккаунт 25 сентября и быстро попали в ленту рекомендаций TikTok. Первый миллион подписчиков @retirementhouse собрал уже через две недели. Пенсионеры сняли благодарственное видео в честь круглой цифры — с блестками, воздушными шарами и танцами.

Сейчас на страницу Retirement House подписан 1,3 миллиона человек, а видео собрали в общем 20 миллионов лайков. Кроме того, у пенсионеров есть одноименная страница в Instagram: на нее подписано 20 тысяч пользователей.

Чем же друзья занимаются на канале? Пенсионеры участвуют в челленджах: танцуют на камеру, обыгрывают мемы и организуют фотосессии. Недавно блогеры сняли ролик по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара»: Пичез разыграла сцену из испытания «Тише едешь — дальше будешь». Кроме того, блогеры показывают подписчикам свои модные образы: например, наряды для свиданий или походов в рестораны.

В комментариях пользователи восхищаются пенсионерами, которые не ругают новые тренды и технологии, а пытаются приобщиться и понять.

«Вы все такие милые», «Можно вы будете моими бабушками и дедушками? », «Я вас обожаю», «Вы классные, мы будем беречь вас изо всех сил», — пишут пользователи.

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