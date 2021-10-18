Какое будущее предсказали знаменитые пророки ХХ века

Все знают Нострадамуса. Но мало кто знает, что в XX веке многие футурологи превзошли легендарного оракула в точности прогнозов.

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Рэй Бредбери (1920 - 2012)

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Рэй Бредбери считается классиком научной фантастики, хотя в этом жанре он написал лишь несколько книг. В рассказе «Будет ласковый дождь» описал прототип современного «умного дома» с интеллектуальной системой энергосбережения и автоматического хозяйствования. В книге 1953 года «451 градус по Фаренгейту» он предсказывает появление беспроводных наушников, банкоматов, а также систем спутникового слежения и уличного видеонаблюдения. Не сбылось предсказание о поселении людей на Марсе к началу третьего тысячелетия, однако есть планы покорить эту планету уже ближайшие десятилетия.

Ноам Хомский (р. 1928)

Один из самых известных и политически активных лингвистов, Хомский сделал немало предсказаний относительно грядущих политических событий, например, предсказал провал войны в Ираке. Хомский, ссылаясь на труды эволюционного биолога Эрнеста Мейра предсказывает, что климатические изменения могут, если не уничтожить человека как вид, то, по крайней мере создать серьезную угрозу его биологическому выживанию.

Сэмюэл Хантингтон (1927-2008)

Хантингтон – один из самых популярных социологов-«предсказателей». Однако к некоторым его предсказаниям относятся скептически. События, шедшие вопреки предсказаниям: вторжение и операция США в Ираке, обособление Донбасса от Украины, серьезные военные конфликты внутри «цивилизаций». Хантингтон предсказывал войны на Северном Кавказе и Кашмире, верно указывал на культурные противоречия запада и востока Украины, которые уже вылились в конфликт.

Евгений Замятин (1984 – 1937)

Знаменитый русский писатель, ставший известным во всем мире, благодаря роману-антиутопии «Мы», вдохновившего многих западных писателей: Рэя Бредбери, Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли. В романе предсказано возникновение тоталитарных обществ, космических полетов и роботов. Самые грозные предостережения Замятина пока не сбылись: люди по-прежнему одеваются на свой вкус, привязываются к другим, и никто не запрещает им иметь фантазию.

Джордж Фридман (р. 1949)

«Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века», - эта книга знаменитого американского политолога-республиканца, написанная в 2009 году стала бестселлером. В ней он утверждает столетнее светлое будущее для Америки и делает неутешительные прогнозы для всего мира. В них он описывает ослабление Европы и конец китайского «мыльного пузыря», попытка возрождение былой мощи России и её окончательный распад.

Артур Кларк (1917 -2008)

Выдающийся писатель-фантаст и футуролог. В своей самой известной книге «2001: Космическая Одиссея» (1968) предсказывает появление электронной книги, планшетов и смартфонов. Многие из предсказаний Кларка не сбылись: люди до сих пор не основали колонии на Луне, не летали на Марс, человека по-прежнему нельзя продуктивно заморозить, а электростанций, работающих на космической энергии, в ближайшие 10 лет, скорее всего, не предвидится. Но лет через 50 - кто знает.

Александр Беляев (1884 – 1942)

Отец советской научной фантастики. В романе «Звезда КЭЦ» (1936) близко описал современные орбитальные станции. В романах «Вечный хлеб» и «Человек-амфибия» (1928) отражены современные достижения трансплантологии и генной инженерии. Не воплощено в жизнь главное предсказание писателя – мыслепередающие аппараты.

Рэймонд Курцвейл (р. 1948)

Американский футуролог и программист. Предсказал наступление в 2045 году технологической сингулярности – момента, когда технологический прогресс станет недоступен разуму, а Земля начнет превращаться в гигантский компьютер. Не сбылись пока предсказания о мощности суперкомпьютеров сравнимой с человеческим мозгом и полном проникновении во все органы чувств виртуальной реальности, однако в точку пришлись предсказания описывающие современные 3D-очки и Bluetooth.

Николай Кондратьев (1892 – 1938)

Недооцененный в СССР экономист, ставший известным в мире благодаря своей теории длинных экономических волн, определяющих подъемы и спады с интервалом в 48-55 лет. Благодаря своей теории предсказал множество кризисов, войн и революций, начиная с Великой Депрессии до нынешних кризисных явлений, которые современные аналитики уже поспешили окрестить «Великой Рецессией».

Патрик Бьюкенен (1938 г.р.)

Республиканец Патрик Джозеф «Пат» Бьюкенен был советником Никсона и возглавлял PR-службу Рейгана.В 2002 году он выпустил книгу «Смерть Запада». В 2006 году - книгу «На краю гибели». В своих работах футуролог дает мрачны прогноз о постепенной гибели западной цивизилизации в целом и США в частности. Главную угрозу для США и Европы Бьюкенен видит в феминизации, неконтролируемой иммиграции и дехристианизации.Бьюкенен писал: «По мере того как население европейских стран становится всё более «арабским» и «исламским», паралич охватывает всё большую территорию... При сокращении текущего уровня рождаемости к 2100 году население Европы будет составлять менее трети от нынешнего — и всё потому, что Европа выбрала dolce vita».

Освальд Шпенглер (1880-1936)

Главной работой немецкого историософа была книга «Закат Европы». Она вышла в 1918 году, но в ней Шпенглер фактически описывает процессы, которые происходят на наших глазах. Шпенглер рассматривал мировую историю как совокупность жизненных циклов независимых культурных организмов с ограниченной продолжительностью жизни. Пессимистический прогноз Шпенглера для Европы состоял в том, что Европу ожидает упадок и гибель на фоне радости юных народов и чужеземных завоевателей.

Арнольд Джозеф Тойнби (1889-1975)

Британский историк, философ и культоролог, Тойнби в своей оценке будущего европейской цивилизации также был не слишком оптимистичен. Каждая цивилизация проходит, согласно Тойнби, пять стадий: рождение, рост, надлом, распад и гибель. Европа, по Тойнби, находится в конце стадии роста. «В объединенном мире, - писал Тойнби, - восемнадцать незападных цивилизаций — четыре живых и четырнадцать угасших, — без сомнения, еще заявят о себе».Тойнби предсказывал, что в ХХI веке определяющим историю вызовом станут выдвинувшая собственные идеалы Россия, исламский мир и Китай.

Александр Панарин (1940-2003)

Панарин - один из передовых русских мыслителей XX века, философ, политолог, публицист и общественный деятель, критик глобализма, общества потребления. Панарин писал о грядущем глобализме тогда, когда эта проблема ещё не занимала умы интеллектуалов всего мира.

Прогноз Панарина в том, что мир нуждается в переоценке ценностей, в смене элит, которые бы не были ориентированы исключительно на экномическую прибыль. В своей статье «Народ без элиты: между отчаянием и надеждой» Панарин писал: «Этот мир с самого начала захватило крикливое меньшинство, монополизировавшее право на современность, на то, что считается передовым и прогрессивным».

Маршал Маклюэн (1911-1980)

Кризис «эпохи Гутенберга» канадский философ Маршалл Маклюэн предсказал ещё в 1962 году в своей книге «Галактика Гутенберга». Этот труд дает представление о том, в какую сторону коммуникационные технологии изменят современный мир, почему он примет форму «глобальной деревни», и как изменяется наше восприятие реальности. Нужно признать, что Маклюэн не ошибся ни в чем.

Вернер фон Браун (1912-1977)

Мы знаем Вернера фон Брауна как «доктора Зло» Третьего Рейха и основателя НАСА. Он был удивительно прозорлив в своих оценках будущего. Доктор Кэрол Росин, которая в 1974-1977 годах работала вместе с фон Брауном в корпорации «Fairchild Industries», неоднократно в интервью вспоминала о том, что фон Браун говорил про создание «образа врага», необходимое для поддержания финансовой системы.

Фон Браун говорил, что сперва для этой цели использовалась «борьба с коммунизмом», потом будет использоваться «борьба с терроризмом», затем «борьба со странами изгоями». В числе последних, разыгрываемых Мировым Правительством карт, должны быть «метеоритная угроза» и «угроза вторжения инопланетян». Поживем-увидим. Пока все идет так, как предсказал фон Браун.

Айзек Азимов (1920-1992)

Айзек Азимов был тем человеком, кто предсказал появление роботов ещё в середине ХХ века. Он же придумал термины «гуманоид» и «позитронный», и первым, в своей книге «Мул» упомянул прототип проектора и предсказал появление атомных часов - самых точных часов в мире.

Тимоти Лири (1920 - 1996)