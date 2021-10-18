Какое будущее предсказали знаменитые пророки ХХ века

Все знают Нострадамуса. Но мало кто знает, что в XX веке многие футурологи превзошли легендарного оракула в точности прогнозов.
Рэй Бредбери считается классиком научной фантастики, хотя в этом жанре он написал лишь несколько книг. В рассказе «Будет ласковый дождь» описал прототип современного «умного дома» с интеллектуальной системой энергосбережения и автоматического хозяйствования. В книге 1953 года «451 градус по Фаренгейту» он предсказывает появление беспроводных наушников, банкоматов, а также систем спутникового слежения и уличного видеонаблюдения. Не сбылось предсказание о поселении людей на Марсе к началу третьего тысячелетия, однако есть планы покорить эту планету уже ближайшие десятилетия.
Один из самых известных и политически активных лингвистов, Хомский сделал немало предсказаний относительно грядущих политических событий, например, предсказал провал войны в Ираке. Хомский, ссылаясь на труды эволюционного биолога Эрнеста Мейра предсказывает, что климатические изменения могут, если не уничтожить человека как вид, то, по крайней мере создать серьезную угрозу его биологическому выживанию.
Хантингтон – один из самых популярных социологов-«предсказателей». Однако к некоторым его предсказаниям относятся скептически. События, шедшие вопреки предсказаниям: вторжение и операция США в Ираке, обособление Донбасса от Украины, серьезные военные конфликты внутри «цивилизаций». Хантингтон предсказывал войны на Северном Кавказе и Кашмире, верно указывал на культурные противоречия запада и востока Украины, которые уже вылились в конфликт.
Знаменитый русский писатель, ставший известным во всем мире, благодаря роману-антиутопии «Мы», вдохновившего многих западных писателей: Рэя Бредбери, Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли. В романе предсказано возникновение тоталитарных обществ, космических полетов и роботов. Самые грозные предостережения Замятина пока не сбылись: люди по-прежнему одеваются на свой вкус, привязываются к другим, и никто не запрещает им иметь фантазию.
«Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века», - эта книга знаменитого американского политолога-республиканца, написанная в 2009 году стала бестселлером. В ней он утверждает столетнее светлое будущее для Америки и делает неутешительные прогнозы для всего мира. В них он описывает ослабление Европы и конец китайского «мыльного пузыря», попытка возрождение былой мощи России и её окончательный распад.
Выдающийся писатель-фантаст и футуролог. В своей самой известной книге «2001: Космическая Одиссея» (1968) предсказывает появление электронной книги, планшетов и смартфонов. Многие из предсказаний Кларка не сбылись: люди до сих пор не основали колонии на Луне, не летали на Марс, человека по-прежнему нельзя продуктивно заморозить, а электростанций, работающих на космической энергии, в ближайшие 10 лет, скорее всего, не предвидится. Но лет через 50 - кто знает.
Отец советской научной фантастики. В романе «Звезда КЭЦ» (1936) близко описал современные орбитальные станции. В романах «Вечный хлеб» и «Человек-амфибия» (1928) отражены современные достижения трансплантологии и генной инженерии. Не воплощено в жизнь главное предсказание писателя – мыслепередающие аппараты.
Американский футуролог и программист. Предсказал наступление в 2045 году технологической сингулярности – момента, когда технологический прогресс станет недоступен разуму, а Земля начнет превращаться в гигантский компьютер. Не сбылись пока предсказания о мощности суперкомпьютеров сравнимой с человеческим мозгом и полном проникновении во все органы чувств виртуальной реальности, однако в точку пришлись предсказания описывающие современные 3D-очки и Bluetooth.
Недооцененный в СССР экономист, ставший известным в мире благодаря своей теории длинных экономических волн, определяющих подъемы и спады с интервалом в 48-55 лет. Благодаря своей теории предсказал множество кризисов, войн и революций, начиная с Великой Депрессии до нынешних кризисных явлений, которые современные аналитики уже поспешили окрестить «Великой Рецессией».
Республиканец Патрик Джозеф «Пат» Бьюкенен был советником Никсона и возглавлял PR-службу Рейгана.В 2002 году он выпустил книгу «Смерть Запада». В 2006 году - книгу «На краю гибели». В своих работах футуролог дает мрачны прогноз о постепенной гибели западной цивизилизации в целом и США в частности. Главную угрозу для США и Европы Бьюкенен видит в феминизации, неконтролируемой иммиграции и дехристианизации.Бьюкенен писал: «По мере того как население европейских стран становится всё более «арабским» и «исламским», паралич охватывает всё большую территорию... При сокращении текущего уровня рождаемости к 2100 году население Европы будет составлять менее трети от нынешнего — и всё потому, что Европа выбрала dolce vita».
Главной работой немецкого историософа была книга «Закат Европы». Она вышла в 1918 году, но в ней Шпенглер фактически описывает процессы, которые происходят на наших глазах. Шпенглер рассматривал мировую историю как совокупность жизненных циклов независимых культурных организмов с ограниченной продолжительностью жизни. Пессимистический прогноз Шпенглера для Европы состоял в том, что Европу ожидает упадок и гибель на фоне радости юных народов и чужеземных завоевателей.
Британский историк, философ и культоролог, Тойнби в своей оценке будущего европейской цивилизации также был не слишком оптимистичен. Каждая цивилизация проходит, согласно Тойнби, пять стадий: рождение, рост, надлом, распад и гибель. Европа, по Тойнби, находится в конце стадии роста. «В объединенном мире, - писал Тойнби, - восемнадцать незападных цивилизаций — четыре живых и четырнадцать угасших, — без сомнения, еще заявят о себе».Тойнби предсказывал, что в ХХI веке определяющим историю вызовом станут выдвинувшая собственные идеалы Россия, исламский мир и Китай.
Панарин - один из передовых русских мыслителей XX века, философ, политолог, публицист и общественный деятель, критик глобализма, общества потребления. Панарин писал о грядущем глобализме тогда, когда эта проблема ещё не занимала умы интеллектуалов всего мира.
Прогноз Панарина в том, что мир нуждается в переоценке ценностей, в смене элит, которые бы не были ориентированы исключительно на экномическую прибыль. В своей статье «Народ без элиты: между отчаянием и надеждой» Панарин писал: «Этот мир с самого начала захватило крикливое меньшинство, монополизировавшее право на современность, на то, что считается передовым и прогрессивным».
Кризис «эпохи Гутенберга» канадский философ Маршалл Маклюэн предсказал ещё в 1962 году в своей книге «Галактика Гутенберга». Этот труд дает представление о том, в какую сторону коммуникационные технологии изменят современный мир, почему он примет форму «глобальной деревни», и как изменяется наше восприятие реальности. Нужно признать, что Маклюэн не ошибся ни в чем.
Мы знаем Вернера фон Брауна как «доктора Зло» Третьего Рейха и основателя НАСА. Он был удивительно прозорлив в своих оценках будущего. Доктор Кэрол Росин, которая в 1974-1977 годах работала вместе с фон Брауном в корпорации «Fairchild Industries», неоднократно в интервью вспоминала о том, что фон Браун говорил про создание «образа врага», необходимое для поддержания финансовой системы.
Фон Браун говорил, что сперва для этой цели использовалась «борьба с коммунизмом», потом будет использоваться «борьба с терроризмом», затем «борьба со странами изгоями». В числе последних, разыгрываемых Мировым Правительством карт, должны быть «метеоритная угроза» и «угроза вторжения инопланетян». Поживем-увидим. Пока все идет так, как предсказал фон Браун.
Айзек Азимов был тем человеком, кто предсказал появление роботов ещё в середине ХХ века. Он же придумал термины «гуманоид» и «позитронный», и первым, в своей книге «Мул» упомянул прототип проектора и предсказал появление атомных часов - самых точных часов в мире.
Психоделический «гуру» и один из самых известных контркультурщиков 70-х, Тимоти Лири в книге «Хаос и киберкультура» предсказал «наркотическое» влияние компьютера и виртуальной реальности на человека и огромные изменения сознания последующие за этим. В наше «поколение selfie» сложно с этим спорить. Лири предсказал эпоху портативных медиа и инструментов web 2.0 вроде YouTube и Coub еще в 80-х.