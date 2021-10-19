Норвежец рассказал, как «русская» фамилия испортила ему жизнь

58-летний выходец из пригорода Осло Терье Степашко обвинил норвежское общество в дискриминации. Он утверждает, что оно отторгает людей по признаку фамилии. Об этом пенсионер написал в статье для NRK.

«Норвежское общество предает собственных граждан, отталкивая людей по признаку фамилии. Поэтому мы должны мысленно расширить норвежскую "именную флору" так, чтобы в нее вошло как можно больше людей»,

– высказался Степашко.

Мужчина заверяет, что расизм, предрассудки и дискриминация принимают самые разнообразные формы. Пенсионер возмущен тем, что норвежское общество возомнило, будто оно выше людей из других уголков земного шара.

Автор обеспокоен тем, что ждет его детей в будущем. Он не хочет, чтобы они сменили фамилию, поскольку с ней «неудобно» жить. Поэтому он призвал людей бороться с врожденной установкой «чураться всех иных».