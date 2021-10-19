Миллион в месяц: сколько зарабатывают киберспортсмены

За одну победу в турнире киберспортивная команда получает 18,2 миллиона долларов. Эту сумму они разделяют между собой. Кроме того, это разовая акция. Киберспортсмены могут зарабатывать довольно много и без игровых турниров. О том, какой у них доход — в материале "Рамблера".

Существует масса нюансов в мире киберспорта. Количество денег, которые зарабатывает игрок, зависит от нескольких факторов: в какую игру он играет, в какой команде состоит, есть ли у него звания или призовые места.

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Киберспортсмены часто сталкиваются с критикой. Люди уверены, что для того, чтобы играть в игры на компьютере, не нужна особая подготовка или навыки. Человек просто сидит и нажимает на кнопки. На самом деле это не так.

Дисциплины

Как и в обычном спорте, в киберспорте существуют различные дисциплины. Они зависят от того, на какой игре специализируется человек. Наиболее прибыльными считаются игры Dota 2, CS:GO, Fortnite и League of Legends. Большинство турниров организовывают компании-разработчики игр. Они и устанавливают призовой фонд.

Так, главный приз на турнире по Dota 2 ежегодно увеличивается. Если в 2019 году команде давали приз в 34 миллиона долларов, то в 2021 году призовой фонд составил 40 миллионов долларов. Эти деньги разыгрываются между командами и одиночными участниками. Турнир The International компания-разработчик Valve организовывает с 2011 года. Призовой фонд турнира по CS:GO составляет 20 миллионов долларов. В остальных дисциплинах сумма варьируется от 5 до 10 миллионов долларов. Пока что никому не удалось переплюнуть Valve.

Зарплата одиночных спортсменов

В России не так много киберспортсменов мирового уровня. Наиболее востребованные в этой профессии в месяц зарабатывают от 500 тыс. до 1 млн руб. в месяц. По статистике, в нашей стране таких всего 1%. Одним из самых успешных россиян в этой сфере считается Дмитрий Дорохин. Он выступает под псевдонимом DM в составе команды Virtus.pro, которая играет в Dota 2. В свои 20 лет он успел выиграть несколько турниров и стать фаворитом во всем мире.

По подсчетам аналитиков, киберспортивный рынок в России очень мал в международных масштабах. В других странах подобных спортсменов гораздо больше и зарабатывают они соответствующе.

Существуют и игроки, которые редко побеждают в турнирах, но все равно заявляют о себе. В месяц они зарабатывают около тысячи долларов. Это довольно низкий заработок в киберспорте, и он связан с тем, что сложно привлечь инвесторов.

Источники дохода

Помимо турниров у киберспортсменов есть и другие источники дохода. Одиночный игрок может вступить в клуб, заключить контракт и получать зарплату. Он постоянно тренируется под руководством тренера, а потом выходит на турнир. Здесь сумма варьируется от тысячи до пяти тысяч долларов.

Еще одним источником дохода могут быть рекламные контракты. Киберспортсмены становятся лицами брендов, в основном тех, которые выпускают запчасти или аксессуары для компьютеров. Стоимость рекламного контракта зависит от длительности и статуса спортсмена. За наиболее масштабные и длительные кампании киберспортсмен может получать до нескольких десятков тысяч долларов.

Нередко киберспортсмены устраивают стриминги, но здесь уже сложнее посчитать их зарплату. Дело в том, что во время прямых эфиров они получают "донаты" — денежную поддержку от поклонников. Их доход со стримингов зависит от количества фанатов, их щедрости и длительности прямого эфира. Максимальная сумма, заработанная за стриминг, составила 50 тысяч долларов.