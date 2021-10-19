Миллион в месяц: сколько зарабатывают киберспортсмены

За одну победу в турнире киберспортивная команда получает 18,2 миллиона долларов. Эту сумму они разделяют между собой. Кроме того, это разовая акция. Киберспортсмены могут зарабатывать довольно много и без игровых турниров. О том, какой у них доход — в материале "Рамблера".
Существует масса нюансов в мире киберспорта. Количество денег, которые зарабатывает игрок, зависит от нескольких факторов: в какую игру он играет, в какой команде состоит, есть ли у него звания или призовые места.
Киберспортсмены часто сталкиваются с критикой. Люди уверены, что для того, чтобы играть в игры на компьютере, не нужна особая подготовка или навыки. Человек просто сидит и нажимает на кнопки. На самом деле это не так.
Как и в обычном спорте, в киберспорте существуют различные дисциплины. Они зависят от того, на какой игре специализируется человек. Наиболее прибыльными считаются игры Dota 2, CS:GO, Fortnite и League of Legends. Большинство турниров организовывают компании-разработчики игр. Они и устанавливают призовой фонд.
Так, главный приз на турнире по Dota 2 ежегодно увеличивается. Если в 2019 году команде давали приз в 34 миллиона долларов, то в 2021 году призовой фонд составил 40 миллионов долларов. Эти деньги разыгрываются между командами и одиночными участниками. Турнир The International компания-разработчик Valve организовывает с 2011 года. Призовой фонд турнира по CS:GO составляет 20 миллионов долларов. В остальных дисциплинах сумма варьируется от 5 до 10 миллионов долларов. Пока что никому не удалось переплюнуть Valve.
В России не так много киберспортсменов мирового уровня. Наиболее востребованные в этой профессии в месяц зарабатывают от 500 тыс. до 1 млн руб. в месяц. По статистике, в нашей стране таких всего 1%. Одним из самых успешных россиян в этой сфере считается Дмитрий Дорохин. Он выступает под псевдонимом DM в составе команды Virtus.pro, которая играет в Dota 2. В свои 20 лет он успел выиграть несколько турниров и стать фаворитом во всем мире.
По подсчетам аналитиков, киберспортивный рынок в России очень мал в международных масштабах. В других странах подобных спортсменов гораздо больше и зарабатывают они соответствующе.
Существуют и игроки, которые редко побеждают в турнирах, но все равно заявляют о себе. В месяц они зарабатывают около тысячи долларов. Это довольно низкий заработок в киберспорте, и он связан с тем, что сложно привлечь инвесторов.
Помимо турниров у киберспортсменов есть и другие источники дохода. Одиночный игрок может вступить в клуб, заключить контракт и получать зарплату. Он постоянно тренируется под руководством тренера, а потом выходит на турнир. Здесь сумма варьируется от тысячи до пяти тысяч долларов.
Еще одним источником дохода могут быть рекламные контракты. Киберспортсмены становятся лицами брендов, в основном тех, которые выпускают запчасти или аксессуары для компьютеров. Стоимость рекламного контракта зависит от длительности и статуса спортсмена. За наиболее масштабные и длительные кампании киберспортсмен может получать до нескольких десятков тысяч долларов.
Нередко киберспортсмены устраивают стриминги, но здесь уже сложнее посчитать их зарплату. Дело в том, что во время прямых эфиров они получают "донаты" — денежную поддержку от поклонников. Их доход со стримингов зависит от количества фанатов, их щедрости и длительности прямого эфира. Максимальная сумма, заработанная за стриминг, составила 50 тысяч долларов.
Если киберспортсмен выходит из команды, он может начать зарабатывать как аналитик или комментатор соревнований. Эта работа хорошо оплачивается, так как рынок киберсопрта тесен, но при этом хороших специалистов, погруженных в тему, тем очень мало. После завершения карьеры можно стать тренером и заниматься талантами в одном из клубов.