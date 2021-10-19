Что общего было у матери Тургенева с «Салтычихой»

Только на Орловщине матери Ивана Тургенева принадлежало пять тысяч душ крепостных, были еще деревни в Курской, Тамбовской, Тульской, Калужской губерниях. В деньгах ей досталось 600 тысяч рублей серебром, что делало ее богатейшей невестой даже по питерским меркам.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но богачка была до крайности некрасива: массивный подбородок и нос с широкими ноздрями, следы оспы на лице. К тому же помещица была нелюдима, не знала светского обхождения, не имела понятия об ухаживаниях, но твердо верила, что за деньги может купить все. Даже мужа, который по нраву именно ей.

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Соседи не желали лишний раз встречаться с богатой помещицей, из-за чего она обустроила у себя в Спасском Мценского района собственный «двор», где была царицей, а ее слуги – министрами императорского двора.

Их она называла теми же фамилиями, одевала в придворные наряды, но и секла и лишала жизни нещадно, несмотря на «титулы».

Варвара Петровна родилась уже после смерти своего отца. Матушка, занятая обустройством личной жизни, отдала девочку на воспитание сестрам в Петровское. Когда Вареньке было 8 лет, мать вышла замуж за помещика Сомова и переехала к нему вместе с дочерью.

Падчерицу Сомов ненавидел и не упускал случая избить ее. К тому же он пил, имел крутой нрав, в результате чего через 8 лет свел мать Вареньки в могилу. Овдовев, он решил что и приемная дочь вполне может играть роль «жены», из-за чего девушка сбежала из дома и попросилась на житье к своему дяде в Спасское-Лутовиново.

Иван Иванович племянницу принял, оплатил ее образование, но держал в большой строгости – да так, что до 28 лет Варвара Петровна просидела в девках, не выезжая ни на какие балы, не знакомясь с молодыми людьми. Дядюшка ее был очень богат, после его смерти ей досталось огромное состояние.

Как-то в Орле расквартировался гусарский полк, и Варвара Петровна присмотрела там красавца Матвея Муромцева, который приходился ей дальним родственником. В него молодая помещица влюбилась с первого взгляда и навсегда.

Она, несмотря на некрасивость, была довольно интересной: галопом скакала на лошадях, стреляла из карабина, играла в бильярд, а влюбленность делала ее глаза яркими и лучистыми, что с лихвой покрывало все ее недостатки.

Варвара Петровна заманила Муромцева к себе в Спасское, где окружила невиданной роскошью. «В мою честь она давала праздники, иллюминацию, у нею был домашней театр и музыка. Все с её стороны были ухищрения, чтобы за меня выйти замуж. На мои именины, 9 августа, она преподнесла мне в подарок купчую на Елецкое имение в 500 душ. Но я был молод, и потому отверг подарок, изорвав купчую», - вспоминал после Муромцев.

Ночью гусар сбежал из поместья, Варвара Петровна впала в глубокое разочарование, из которого видела только один выход. В Орел в это время приехал красавец-поручик из нищей многодетной семьи Сергей Тургенев. Смазливого парня не испугала даже десятилетняя разница в возрасте, он был рад избавиться, наконец, от нищеты.

В результате молодая жена кичливо заявляла всем, что «какого мужа захотела, такого и взяла». Эти замечания всерьез охладили пыл поручика. К тому же она беспрестанно ревновала молодого супруга, из-за чего он бросил службу и поселился в Спасском.

Даже рождение трех мальчиков не восстановили семейные отношения. Один из них умер в 16-летнем возрасте, оставшихся двоих – Николая и Ивана Варвара Петровна, конечно, любила, но это были «не те» дети, не «от того» мужчины, с которым она хотела бы прожить свою жизнь.

Поэтому любовь ее имела странный характер: фанатичное обожание могло смениться ледяной жестокостью, поэтому они всю жизнь боялись мать.

В 1827 году семья переселилась в Москву, чтобы дать сыновьям хорошее образование. Сергей ударился в самый настоящий разгул, чем вызвал не только раздражение супруги, но и желание отомстить.

Варвара Петровна сошлась с семейным доктором Андреем Берсом, от которого родила дочь Варвару. Девочку записали на фамилию ее крестного отца, а в доме матери Варвара жила как воспитанница, хотя мать относилась к ней чуть получше, чем к собственным сыновьям.

Интересно, что одна из законных дочерей Берса – Софья – после стала женой Льва Толстого. Варвару Богданочич-Лутовинову же ждала только роль приживалки.

Смерть мужа Варвара Петровна восприняла довольно холодно, чем расстроила сына – будущего великого писателя Ивана Сергеевича. Ставить крест или памятник на могилу мужа она отказалась: на что оно ему это все на том свете. Могила была утрачена, о чем вдова никогда не жалела.

В ту пору ее садистские наклонности приобрели размах. Варвара Петровна устраивала показательные массовые экзекуции крепостных, «казнила» неугодных ей собак, кошек, индюков и петухов, которые, к примеру, раскукарекались не ко времени или погнались за ее любимцами. Для этого собирался целый «суд», зачитывался приговор, «виновному» отрубали голову и закапывали его в землю.

Судьба собачки, которую Иван Сергеевич Тургенев описал в «Муму», реальна. Живший при дворе немой дворник по имени Андрей действительно утопил собачку, не угодившую барыне. Был он глуп, беззаветно предан барыне, любившей его больше родных сыновей.

Варвара Петровна своей волей могла отменить Пасху, запретить девкам рожать, о чем говорят многочисленные останки новорожденных, которые были найдены после ее смерти на территории поместья.