"Я был залит кровью": солдат прожил 30 лет с пулей во лбу

"Когда я пришел в себя, то через какое-то время обнаружил, что нахожусь в тылу конфедератов. Чтобы не попасть в плен, я решил попытаться обойти линию фронта и вернуться на свою сторону. Я поднялся на корточки, используя свой пистолет как посох. Сначала отполз на некоторое расстояние от места битвы, а затем принялся двигаться параллельно фронту. Полагаю, я был настолько залит кровью, что те, с кем я сталкивался, даже не замечали, что я — янки".