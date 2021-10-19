"Я был залит кровью": солдат прожил 30 лет с пулей во лбу

Американский солдат Джейкоб Миллер получил пулю в лоб, и после такой раны ему все равно удалось вернуться после войны домой. "Рамблер" расскажет подробнее, как это случилось.
Джейкоб Миллер был ранен в голову возле Брок-Филд в битве при Чикамоге утром 19 сентября 1863 года, когда ему было всего 23 года. Пуля попала прямо в лоб и застряла в нем всего в нескольких миллиметрах от мозга, это и помогло мужчине выжить. За это сражение Миллер был удостоен медали Великой армии Республики, братской организации, созданной после войны для ветеранов Союза.
Через несколько лет, в 1911 году, рассказ солдата был опубликован на страницах газеты The Joliet Daily News. Вот, что рассказал Миллер о том дне:
"Когда я пришел в себя, то через какое-то время обнаружил, что нахожусь в тылу конфедератов. Чтобы не попасть в плен, я решил попытаться обойти линию фронта и вернуться на свою сторону. Я поднялся на корточки, используя свой пистолет как посох. Сначала отполз на некоторое расстояние от места битвы, а затем принялся двигаться параллельно фронту. Полагаю, я был настолько залит кровью, что те, с кем я сталкивался, даже не замечали, что я — янки".
По словам Джейкоба, он страдал от раны около девяти месяцев, пока не получил отпуск домой в Логанспорт и долгожданную помощь доктора:
"Хирурги Фитч и Колман прооперировали мою рану. Вынули мушкетное ядро. Через несколько дней после операции я вернулся в больницу в Мэдисоне и пробыл там до истечения срока службы, то есть до 17 сентября 1864 года. Через семнадцать лет после того, как я был ранен, из моей раны выпал кусок картечи, а еще через тридцать один год два кусочка свинца".
После ранения Джейкоб Миллер прожил еще больше полувека, несмотря на то, что полученная травма мучала его всю жизнь. Он умер в своем доме в Индиане в возрасте 78 лет.