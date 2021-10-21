Мужчина два месяца проносил с собой ключ к миллиарду рублей

Житель канадской общины Васагамак, провинция Манитоба, два месяца проносил в кошельке ключ к богатству и не знал, что сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Джерри Нот рассказал, что приобрел лотерейный билет и положил его в кошелек. Вскоре он забыл о покупке. Спустя два месяца мужчина отправился на свадьбу к дочери в город Виннипег и заметил билет в кошельке. Он отнес его в магазин, чтобы проверить результаты розыгрыша.

Поднеся выигрышный билет к сканеру, мужчина увидел много нолей и подумал, что выиграл 20 тысяч канадских долларов (1,1 миллиона рублей). Продавщица порекомендовала ему проверить результаты еще раз.

«Я не понял, о чем она говорит, пока она не отсканировала билет еще раз. Я увидел, что там гораздо больше нолей, чем я заметил сначала», — подчеркнул канадец.

Оказалось, что мужчина сорвал джекпот в 20 миллионов канадских долларов (1,1 миллиарда рублей).

Канадец заявил, что планирует потратить деньги на то, чтобы построить несколько коттеджей вместе с братом и открыть санаторий или же создать бизнес по организации путешествий в дикую природу.