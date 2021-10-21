Макаревич назвал баранами людей, не желающих вакцинироваться

Из-за упёртых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза. Из-за них страдают и музыканты, и зрители, и организаторы.

Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах.

Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов.

Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же).