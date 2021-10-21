Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.64
Войти в почту

Макаревич назвал баранами людей, не желающих вакцинироваться

Стелла Шмель
3 часа назад

Музыкант Андрей Макаревич опубликовал гневный пост на своей странице в Facebook. Он обвинил в ужесточении мер против коронавируса людей, которые не желают вакцинироваться:

Макаревич назвал баранами людей, не желающих вакцинироваться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за упёртых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза. Из-за них страдают и музыканты, и зрители, и организаторы.
Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах.
Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов.
Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же).

Артист считает, что именно из-за тех, кто выступает против прививок, ограничения будут вводить вновь и вновь.

Этот пост вызвал широкий отклик у аудитории. Некоторое время спустя музыкант опубликовал еще одно пояснительное сообщение:

"По поводу моего предыдущего поста о прививках, так взволновавшего российских граждан, добавлю: 60 лет назад советское государство прививало всех (ВСЕХ!) школьников от оспы, туберкулёза и полиемилита. Что-то у кого-то спрашивал? Или слово "чипирование" ешё не придумали? в результате эти болезни были побеждены. Быстро".

Кстати, вы знали, что многие европейские страны для полноценного отдыха требуют ковид-паспорта — доказательства о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Рассказываем, зачем россиянам европейские вакцины и как ими привиться.

Люди,Андрей Макаревич,
80
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители