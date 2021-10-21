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Бармен получил ночью сообщение от начальника с просьбой не пить и сразу уволился

Lenta.ru
2 часа назад

Начальник лишился сотрудника-бармена после того, как попросил его перестать пить и выйти на смену в выходной день. Об этом сообщает LADbible.

Бармен получил сообщение от начальника и сразу уволился
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бармен, чье имя не называется, отработал смену и настроился на выходной. Однако в три часа ночи он получил сообщение от босса с просьбой выйти на смену в 11 утра следующего дня, чтобы обслужить гостей мероприятия. В ответ мужчина отказался и сказал, что он выпил и не может прийти на работу с похмельем, тем более в свой законный выходной.

Тогда начальник посоветовал ему не выпивать, всегда быть готовым прийти на помощь и не забывать, что он — командный игрок.

«Вы говорите бармену, чтобы он не пил в свой выходной? А поварам тоже запрещаете есть в свободное от работы время?» — грубо съязвил бармен и сразу написал, что увольняется.

Его руководитель просил не спешить с этим решением, но было уже поздно.

«На-ка, выкуси», — закончил переписку разгневанный бармен.

Ранее сообщалось, что в США супружеская пара составила свод правил по приготовлению гамбургеров для повара ресторана и была осмеяна в сети. Среди прочего пара желала, чтобы все ингредиенты были упакованы в отдельные контейнеры.

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