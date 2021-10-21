Мусорщик выиграл состояние и все потерял

Иногда шанс на счастливую и богатую жизнь везунчики, схватившие за хвост птицу удачи, не используют. И виноваты в этом лишь они сами. Подтверждение тому — история Майкла Кэррола. Читайте о нем в материале "Рамблера".

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Британец Майкл Кэррол работал обыкновенным сборщиком мусора и мечтал о красивой и богатой жизни. Иногда участвовал в лотереях, надеясь выиграть денежный приз. И однажду фортуна повернулась к нему лицом: в ноябре 2002 года Майкл сорвал джекпот в Национальной лотерее Великобритании. Выиграл везунчик, которому едва исполнилось 19 лет, огромную сумму более чем в 10 миллионов фунтов.

Майкл Кэррол работал мусорщиком, когда сорвал джекпот в Национальной лотерее Великобритании в ноябре 2002-го года. На тот момент призовой фонд составлял $15,4 млн. Победителю было всего 19 лет.

Британские СМИ сделали Кэррола настоящей знаменитостью: о нем не написал лишь ленивый. Сам же Майкл отнесся к своей славе спокойно, но тратить неожиданно буквально с неба упавшие на него миллионы стал быстро и бездумно.

Кэррол сразу купил себе четыре особняка в Британии и две виллы в Испании, приобрел по две пары дорогих автомобилей и несколько квадроциклов. Помимо приобретения элитной недвижимости и целого автопарка Майкл воплотил в жизнь давнюю мечту: начал устраивать шумные вечеринки, участники которых нередко вели себя, мягко говоря, весьма неприлично.

Бездумно потратив большую часть своего выигрыша, Майкл, наконец, спохватился и решил попробовать спасти и преумножить оставшиеся деньги (около 4 миллионов фунтов), инвестировав их. К сожалению, инвестиции оказались неудачными. К 2010 году Кэррол обанкротился.