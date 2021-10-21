Как «динамитный король» стал главным филантропом мира

Шведский химик Альфред Нобель решил восстановить репутацию после смерти родного брата. Рассказываем, как семейная трагедия привела к созданию Нобелевской премии.

Альфред Нобель родился в Стокгольме 21 октября 1833 в многодетной семье. Будущий ученый был третьим ребенком из восьми. Семья Нобелей жила бедно, не могла позволить хорошую еду и лекарства. До взрослого возраста дожили только четыре брата: Людвиг, Эмиль, Роберт и сам Альфред.

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В 1988 году в Каннах скончался 56-летний Людвиг Нобель. Альфреда сильно ранила семейная потеря — а также общественная реакция.

Часть газет перепутала братьев, и на первых страницах вышли некрологи, в которых «хоронили» Альфреда Нобеля:

«Торговец смертью мертв».

Ученый был известен прежде всего как создатель динамита, патент на который получил в 1867 году. Взрывчатое вещество использовали в гражданских целях, в шахтах и на заводах. Но кроме динамита Нобель запатентовал другие, более опасные изобретения: военную взрывчатку, гремучий студень и баллистит.

Некрологи французских газет радовались, что «миллионер на крови» больше не даст миру опасного оружия:

«Вчера умер доктор Альфред Нобель, который разбогател, найдя способ убить больше людей быстрее, чем когда-либо».

Нобеля шокировало, что после смерти его будут помнить как мировое зло. Убивать людей не было в планах ученого: Нобель всю жизнь придерживался пацифистских взглядов.

Химик решил исправить ситуацию и сделать мир лучше. В 1985 году ученый пожертвовал большую часть состояния на учреждение Нобелевской премии, которая должна была награждать выдающиеся научные исследования по всему миру.

В завещании ученый указал, что отдает на учреждение премии и денежные награды 94% своих активов, или 31 225 000 шведских крон.

«Указанные проценты следует разделить на пять равных частей <...> пятая — тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирной договоренности».

Нобель отдельно указал, что раса и национальность кандидата на премию мира не имеют значения