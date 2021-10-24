Случайно признался: как наследник миллиардера стал преступником

Наследник империи недвижимости Роберт Дерст осенью 2021 года был признан виновным в убийстве подруги Сьюзен Берман. Он случайно сознался в преступлении во время съемок документального фильма, забыв, что на нем включенный микрофон. В конце октября этого же года миллионеру предъявили обвинение в убийстве жены, которая бесследно пропала в 1982 году. «Рамбер» решил вспомнить биографию Дерста и рассказать, как преемник бизнеса стоимостью в несколько миллиардов долларов порвал с семьей и был приговорен к пожизненному заключению.

Фото: Кадр из фильма "«Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дерста" Кадр из фильма "«Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дерста"

В 1982 году Сеймур Дерст попал в список 400 самых богатых американцев по версии Forbes – тогда его империя недвижимости оценивалась в 500 миллионов долларов. Все это должно было перейти к старшему сыну бизнесмена Роберту. Однако судьба распорядилась иначе: в том же году бесследно исчезла жена потенциального наследника – ее так и не удалось найти. В 2000 году он стал подозреваемым в убийстве лучшей подруги Сьюзан Берман – ее обнаружили в собственном доме с огнестрельным ранением в голову. В 2001 году Роберт был арестован по обвинению в убийстве соседа Морриса Блэка. Миллионер признался, что он застрелил мужчину, а после выбросил его тело в море. Адвокатом Дерста тогда удалось доказать, что это была самооборона, и скандального Роберта оправдали.

Кадр из фильма "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дерста"

После всех этих инцидентов бизнесмен снялся в документальном многосерийном фильме-расследовании «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дерста», где случайно назвал себя убийцей. Картина завершается записью, на которой Дерст разговаривает сам с собой в ванной: «Какого черта я натворил? Конечно же, я убил их всех». Это признание и позволило снова открыть дело об убийстве лучшей подруги Дерста Сьюзан Берман в 2000 году, а позже арестовать Роберта за день до выхода последнего эпизода проекта. По версии следствия, Берман собиралась дать показания по делу об исчезновении супруги миллионера в 1982 году, тогда-то бизнесмен и решил ее устранить.

«Он самовлюбленный психопат. Он убил свою жену, после чего продолжил убивать, чтобы скрыть это»,

— прокомментировал дело заместитель окружного прокурора Джон Левин. Отметим, что приговор миллионеру исключает возможность досрочного освобождения.