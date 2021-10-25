«Дитя Карачуна»: что не так с датой рождения Сталина

В период пребывания у власти Иосиф Сталин всегда отмечал день рождения 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Суеверно настроенные люди поговаривали, что жестокий характер советского вождя объясняется «плохой» датой его появления на свет.

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Официальный день рождения «отца народов» совпадает с датой, которая считалась символической в большинстве человеческих культур. 21 декабря – самый короткий день и самая длинная ночь в году. У многих народов северного полушария к этой дате сложилось негативное отношение. Её не любили за темноту, кроме того, в умеренных широтах последняя декада декабря часто сопровождалась сильными морозами. На Руси и в Болгарии день зимнего солнцестояния назывался Карачун – по имени божества, олицетворявшего тьму и стужу (сегодняшние язычники-реконструкторы утверждают, что это второе имя злобного Чернобога). С принятием христианства, Карачуном стал называться злой дух, насылающий болезни. В литературном языке это слово используется для экспрессивного обозначения смерти.

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Башкиры называли промежуток с 20 по 25 декабря «Чёрным Днём» и считали, что в это время нельзя возить из леса дрова или забивать скотину. Римляне, древние германцы, китайцы и майя, напротив, «задабривали» духов тьмы и холода жертвоприношениями.

У иранцев, вероятно, в силу влияния астрологии, негативное отношение переносилось на детей, рождённых в день солнцеворота. Исходя из того факта, что Сталин родился на Кавказе, где персидское влияние издавна было сильным, некоторые исследователи предполагают, что будущему диктатору во младенчестве грозила смертельная опасность.

«Сталин шагнул в новый 1940 г., когда ему только что (21 декабря 1939 г.) исполнилось шестьдесят лет. Уже одно то, что он достиг этого возраста, должно было казаться ему счастьем, потому что там, откуда он был родом, согласно древнему персидскому поверью считалось, что «детей мужского пола, родившихся 21 декабря, т.е. в день с самой долгой ночью, следовало убивать сразу же после рождения», — отмечает историк Владислав Хеделер в книге «1940: счастливый год Сталина».

Стоит отметить, что родственные иранцам осетины (а при жизни Сталина ходили упорные слухи о его принадлежности к этому этносу) во время зимнего солнцестояния отмечают праздник Цыппурс — остаток дохристианского культа огня. В этот день аланы сжигают на кострах «всё плохое».

Однако всё вышесказанное относится лишь к одной возможной дате рождения Сталина – 21 декабря 1879 года. Эта дата повторялась во всех советских официальных документах, посвящённых вождю. Впервые она появилась на страницах печати примерно в 1921-22 году. Однако современные историки считают, что советский народ праздновал совсем «не тот» день рождения. Дело в том, что в метрической книге Горийского Успенского собора указано, что Иосиф Виссарионович Джугашвили родился 6 (18 декабря) 1878 года. Эта же дата фигурирует во всех документах периода обучения будущего политика в духовной семинарии.

Возможно, неверный вариант появился по недосмотру помощников вождя большевиков. Но почему же Сталин не стал исправлять ошибку? Как считает кандидат исторических наук Ольга Эдельман, «ему самому было не очень интересно в точности знать, когда он родился». Возможно и другое: не исключено, что Сталин знал о символизме даты 21 декабря и оставил её в своей биографии, чтобы сделать свой образ более зловещим и загадочным. Отметим, что дореволюционный период жизни Сталина вообще окутан множеством тайн, так как вождь кропотливо «зачищал страницы» свой ранней биографии.