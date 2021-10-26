«Политики хотят нас рассорить»: история россиянки, которая влюбилась в Грузию

Екатерина Авалишвили с мужем и дочерью поехала в недельный отпуск в Грузию и не смогла вернуться домой из-за пандемии. В итоге они настолько привыкли к новой стране, что решили остаться там жить — и не пожалели. В рамках цикла материалов о россиянах за границей «Лента.ру» публикует рассказ Екатерины о жизни в Грузии.

Фото: @avali_shvili @avali_shvili

Многие люди годами осознанно планируют переезд в Грузию, но наша история совсем другая. Хотя у моего мужа есть грузинские корни, мы не раз бывали в Грузии и всегда любили эту завораживающе красивую и гостеприимную страну, мы никогда не задумывались о переезде. Нам просто не приходила в голову мысль, что можно покинуть насиженное гнездо и отправиться в теплые края. За нас буквально все решил случай.

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Случайный переезд

В самом начале пандемии, в марте 2020 года, в России еще никто не ходил в масках, не пользовался антисептиками, и вообще россияне всячески коронавирус отрицали. Мы тоже поступили безрассудно: решили не отказываться от давно запланированного недельного семейного отпуска и отправились на курорт Гудаури вблизи российской границы.

Рассудив, что активный спорт на свежем воздухе может только пойти на пользу здоровью, особенно детскому, мы долетели до Владикавказа и въехали в Грузию через сухопутную границу. За три дня до того, как ее закрыли. Оказалось, что на тот момент Грузия уже вовсю была настороже и держала под контролем каждый случай заболевания, принимала решительные меры в борьбе с вирусом. Например, возвращавшиеся из-за границы граждане страны отправлялись на бесплатный карантин в трех- и четырехзвездочных отелях с полным пансионом.

Что до нас, то целых три дня мы наслаждались редким для марта снегопадом. А потом курорт закрыли в связи с пандемией. И начался сущий цирк. Мы оказались заблокированы: Военно-Грузинская дорога — единственная артерия, связывающая нас с Россией, завалена обильным снегопадом. Там это обычное дело. А канатная дорога, по которой теоретически можно было переправиться через горный перевал, остановлена приказом властей.

Весенний Тбилиси

Тогда мы решили покинуть снежный плен и отправились гулять по Тбилиси, ожидая разрешения ситуации. Но погода в обычно сухой и солнечной столице на этот раз была настолько противной, что дочь за время длительной прогулки простудилась. К счастью, мы понимали, что это не COVID-19, но в то же время было совершенно ясно, что ребенка в таком состоянии везти в Россию мы не можем, если не хотим попасть в ближайшую инфекционную больницу. И тогда было принято непростое решение перенести дату вылета и встретить весну в Грузии.

@avali_shvili

Благо никаких сложностей с визой или какими-то другими туристическими формальностями не возникло, потому что граждане России могут находиться на территории Грузии непрерывно в течение года. Благодаря этому и удаленной работе мужа-программиста мы увидели, как после зимней спячки просыпается, расцветая нарциссами и сиренью, старичок Тбилиси. И узнали, какие там сильные ветры весной, но как быстро при этом наступает лето.

Выжить в одних спортивных штанах

Было непросто прожить в одной паре спортивных штанов, кофте и двух футболках два месяца. Непродовольственные магазины не работали, страну фактически поставили на паузу.

Приходилось закатывать штаны до колен и изобретать новые сочетания одежды из пяти предметов гардероба. В таких условиях очень здорово тренируется фантазия.

А еще вопрос «что ты возьмешь с собой на необитаемый остров?» становится вполне жизненным. Оказалось, что на самом деле нам нужно очень мало вещей. И это один из лучших уроков, который преподнесла лично мне Грузия и самоизоляция — я стала потреблять осознанно, пришла к минимализму, задумалась о том, сколько ненужных покупок мы ежедневно совершали. Теперь с этим покончено.

@avali_shvili

После случайного переезда в Грузию я начала вести блог в Instagram. Благодаря этому потихоньку на новом месте стали появляться друзья, налаживаться контакты, а главное — пробудился интерес к исследованию страны, традиций, людей. Вскоре мы купили старенькую, но проходимую машину (цены на автомобили в Грузии намного ниже российских), начали колесить по стране, а на лето перебрались к морю в Батуми. В общем, сами не заметили, как прижились.

Грузины

Быстрой адаптации способствовал грузинский народ — добродушный, отзывчивый, открытый, готовый прийти на помощь в любой ситуации. Если в вечно спешащей Москве люди бегут, не замечая друг друга, боясь встретиться взглядами, то в Грузии все совсем наоборот. Никто никуда не торопится, и каждый встречный открыт к разговору. Тебя замечают и ценят просто за то, что ты — человек, и неважно, откуда ты приехал.

Здесь вы никогда не останетесь на улице, если вдруг некуда пойти. Вас заберут к себе, накормят, напоят и отдадут лучшее, что есть в доме, потому что гость — подарок от Бога.

Грузины — глубоко верующий народ. Старики, люди среднего возраста, молодежь, дети — все живут с верой. Регулярно отмечаются всевозможные религиозные праздники, с которыми все друг друга поздравляют. Некоторые из них приравниваются к государственным. Религия — обязательная составляющая жизни в Грузии.

Неоднократно слышала такое высказывание: «Мы с вами — христиане. Это нас объединяет. Мы не можем быть врагами. Политики просто хотят нас поссорить, но нам, простым людям, не нужны их игры, мы хотим жить в мире и дружбе, как раньше».

Действительно, за полтора года жизни в соседней стране я не могу вспомнить ни одного случая агрессии в мой адрес по причине национальности. Да и в целом отсутствие агрессии — это то, что очень долго удивляло. Никто не повышает голос, не хамит, не нервирует друг друга. Все просто живут в мире и согласии друг с другом и с окружающей действительностью, даже если она вынуждает существовать на грани выживания.

Животные и дети

Здесь любят не только людей, но и животных. Их часто подкармливают на улице: специально покупают корм и рассыпают. Один доброволец даже построил целую сеть будок для бездомных собак в Батуми. Проходя мимо уличной кошки или собаки, грузин наклонится, чтобы погладить ее и приласкать. Поэтому животные здесь не запуганные и доверяют старшему брату — человеку.

@avali_shvili

Кто не слышал грузинского слова «генацвале»? Мы в общей массе думаем, что оно означает что-то вроде «дорогой», «друг», «приятель». Но на самом деле его нельзя перевести одним словом, потому что за ним кроется что-то более глубокое. Оно буквально означает готовность поменяться местами с человеком, на долю которого выпали страшные испытания. Получается что-то вроде «приму твою боль на себя, поменяюсь с тобой местами». Этим словом не разбрасываются, но его часто можно услышать в обращении к детям.

Потому что детей в Грузии, безусловно, любят больше всего. Не могу представить ситуацию, в которой на мою дочь там не обратили бы внимания. О том, чтобы обидеть, вообще молчу. Это в принципе невозможно. Приведу типичные примеры, иллюстрирующие отношение к детям.

Если ребенок бежал и упал, а мама еще не успела прийти на помощь, то останавливается ближайший прохожий, помогает, сочувствует, ждет маму вместе с малышом. Даже если этот прохожий — самый крутой парень в компании крутых парней, спешащих по своим крутым делам.

Если нерадивая мать решила поучить ребенка самостоятельности и, скажем, дать по-взрослому зайти в магазин и сделать покупку, то он будет моментально остановлен заботливым встречным и допрошен, где малыш последний раз видел свою мать-кукушку и где его дом.

Если у ребенка что-то случилось, а взрослые по какой-то причине ему не помогают, на помощь придет другой ребенок. Отзывчивость и человеколюбие у грузин заложены на генетическом уровне.

Само собой разумеется, ребенка погладят по голове, потреплют за щечку, зададут мучительный, но почему-то обязательный вопрос «А кого ты больше любишь: маму или папу?», угостят сладким.

Грузинские традиции

Сладкое в Грузии любят. На мой вкус, даже слишком. Местные жители очень любят жирную пищу и мучное и, как следствие, многие из них страдают от ожирения, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако эти болезни никак не могут служить поводом для отказа от традиционного праздничного застолья — супры.

@avali_shvili

Супра — это не просто застолье. Это ритуал с установленными правилами. Обязательно за столом будет тамада — как правило, старший мужчина, направляющий ход застолья. Он произносит тост, а далее все участники по кругу добавляют пожелания от себя на заданную тамадой тему. Только после этого выпивают. Сами понимаете, что такое застолье может длиться очень долго.

Тосты же произносятся в определенном порядке. Первый обязательно будет за Бога и пьется до дна. А еще мне очень нравится, что в Грузии обязательно пьют за ушедших, независимо от повода встречи за столом, и делают это чокаясь. Потому что считается, что умершие живы до тех пор, пока о них помнят.

Жизнь грузин пропитана любовью, традициями, правилами, смыслами, которые невозможно познать в полной мере, но хочется хотя бы приблизиться. За этим чувствуется огромная сила, дух и единство народа, связь поколений.

Меня поразило, что в канун 2021 года буквально обнищавшее за кризисный год население не смогло отказаться от новогодней традиции: накрывать обязательный праздничный стол — с поросенком (если под рукой вдруг не оказалось традиционной свиной головы) и еще десятком обязательных блюд. И поэтому банки начали предлагать… кредит на супру! Настолько сильны традиции.

Некоторые из них довольно забавные. Например, в Новый год первым порог дома должен переступить меквле — человек с «счастливой ногой». Обычно это успешный уважаемый мужчина. Он должен зайти, бросить на пол сладости и деньги и пожелать дому и его обитателям всего самого хорошего на будущий год. Если год действительно оказался удачным, то этого человека избирают на должность меквле на три года.

@avali_shvili

Так, одна женщина рассказывала, что к ее процветающему сыну целый подъезд многоэтажного дома стоял в очереди, чтобы он зашел в их дом первым в новом году. И не дай вам бог случайно опередить меквле. На эту тему даже есть старый смешной грузинский фильм, который называется «Кучхи бедниери» («Счастливая нога»). Об этой и других традициях я подробно рассказала в блоге в Instagram.

Блог

Оказалось, что вести блог о Грузии — занятие просветительское не только для туристов, на которых я ориентируюсь в блоге, но часто и для местных жителей. Несмотря на то что территория страны предельно компактная и от одного края до другого можно без особого труда добраться за один день, сами грузины довольно мало по ней путешествуют. Они прекрасно знают свою историю, географию, происхождение фамилий и их принадлежность к тому или иному региону, но редко кто действительно катается по стране, изучает ее «в поле». Возможно, из-за финансовой нестабильности, а может, потому, что свою страну не так интересно исследовать, как чужую, — кто знает.

Но здесь действительно есть что посмотреть и чему подивиться: многочисленные термальные источники под открытым небом, минеральные источники, горнолыжные курорты, морское побережье с разными климатическими зонами и пляжами на любой вкус, включая целебные магнитные черные пески, высокогорные села бесподобной красоты, лечебные курорты, ледники, а рядом — виноградники. Полупустыня, газированное минеральное озеро, гора над облаками — список, кажется, бесконечный.

И кругом — история, природа, красота, которую трудно описать словами. Такая, от которой иногда хочется плакать. Когда я говорю о природе, у меня возникают ощущения, похожие на «синдром Стендаля», или, как я его называю, «грузинский синдром».

Такое отношение к стране со стороны туриста нравится местным жителям, поэтому у меня есть и подписчики-грузины. В связи с этим иногда случаются комичные ситуации. Однажды мы оказались в Анаклии — городе-курорте, на который когда-то возлагались большие надежды, но который сейчас стоит полузаброшенным. И вот на пустынной улице городка откуда ни возьмись появляется улыбающийся молодой человек и спрашивает: «Вы — Авалишвили?» Я испуганно признаюсь, пытаясь сообразить, что происходит, а парень радостно заявляет, что он мой подписчик и служит здесь в полиции. Это было максимально неожиданно и забавно. Но это был не единственный опыт общения с «органами».

Грузинская полиция

С полицией нам довелось столкнуться несколько раз. И каждый из полицейских вызывал все большее удивление. Сперва муж забыл на улице телефон. Прохожие передали аппарат патрулю. Утром мне в Instagram (сдается мне, тут поработал следственный отдел) написали, сказали, куда прийти, чтобы его забрать. Вскоре муж повторил тот же трюк с сумкой с документами. Она также нашлась без проблем.

Но однажды приключилась драматичная история. У нас украли велосипед в съемной квартире в Батуми. К сожалению, мелкая шпана в курортном городе этим промышляет. Обнаружив пропажу утром, я обратилась в полицию.

Сотрудник приехал, пригласил сесть в машину и вместо того, чтобы заполнять бумажки, расспрашивать о деталях произошедшего, чтобы потом сложить их в стол, показал фотографию воришки с моим велосипедом. То есть они поймали его еще до того, как я узнала о пропаже. В итоге я уезжала из участка на своем велосипеде в сопровождении следователя, который еще и помог подкачать колеса в соседнем шиномонтаже!

Цены

С подобными случаями бескорыстной помощи, участия, заботы о ближнем мы сталкивались регулярно. Уникальный народ — то, что делает Грузию настолько притягательной. Грустно смотреть, как людям трудно живется. Зарплата в столице составляет в среднем от 600 до 1000 лари (от 14 до 23 тысяч рублей). Пенсия — 200 лари (4,5 тысячи рублей).

@avali_shvili

При этом цены на продукты в магазине практически не отличаются от московских. Кое-что даже стоит дороже. Например, красная рыба и икра. Если в Москве я покупала их относительно регулярно, то в Грузии не ела всего этого богатства почти полтора года.

Но зато фрукты и овощи ощутимо дешевле, всегда свежие, вкусные и в большом количестве. А еще здесь очень дешевые сезонные цветы. Можно купить охапку ромашек за 100 рублей, да еще в придачу букетик дадут.

Еще немного о разнице в ценах: бензин стоит примерно на треть дороже, чем в России. Цена сильно выросла с начала 2021 года. Аренда жилья в Тбилиси и Батуми существенно дешевле в сравнении с Москвой. Хорошую двухкомнатную квартиру в престижном районе можно снять в среднем за 300-350 долларов (от 21,4 до 25 тысяч рублей). Правда, скорее всего в ней не будет ванны. Этот предмет роскоши изжил себя как явление в трудные 90-е годы, когда не то что горячей воды в домах не было, ее в принципе могло не быть. Ванны перестали устанавливать, потому что они никак не использовались.

Но, конечно, все не может быть идеально, есть и нюансы, к которым приходится привыкать, иногда с трудом. Например, особенности дорожного движения или неторопливый сервис. Однако это мелочи, с которыми можно смириться. О них я тоже честно рассказываю в блоге, потому что у медали всегда есть две стороны.