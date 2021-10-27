На Цукерберга и жену подали в суд за домогательства

Два человека, работавшие в семье Цукерберга, обвинили его и его супругу Присциллу Чан в домогательствах. Об этом сообщает NBC.

СМИ сообщают, что иск был подан 20 сентября, но известно о нем стало только спустя шесть дней. В суд подали Джон Доу, который работал у Цукерберга и Чан с января 2017 года по март 2019 года. Он значился управляющим домашним хозяйством. Вторым истцом выступила Миа Кинг. Она работала мая 2018 года по февраль 2019 года в компании, которая предоставляет услуги безопасности для семьи бизнесмена.

Присцилла Чан и Марка Цукерберга обвинили в сексуальных домогательствах, дискриминации и несвоевременной выплате зарплаты сотрудникам.

Свой комментарий уже дал представитель семьи Бен ЛаБолт. Он заявил, что их невозможно подтвердить.

"Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, потерпят неудачу", — заявил он.