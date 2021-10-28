Как живет племя “духов тьмы” в Африке

В Эфиопии недалеко от границы с Южным Суданом живет племя, которое называет себя "духами тьмы". О том, как устроен быт народа мурси — в материале "Рамблера".

Духи тьмы

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Племя мурси очень религиозно. Они уверены, что отличаются от других людей тем, что их на Землю послал сам Ямда — бог смерти. Именно поэтому они называют себя духами тьмы. Таким названием они оправдывают жуткие обряды, которые передаются из поколения в поколение.

Мурси верят в высшие силы Тумви. По преданию они обитают на небе, но могут проявлять себя в качестве радуги или птиц. А долина Омо, в которой они обитают — райский сад.

Главной должностью в народе является жрец. Считается, что он может связывать людей с богом. В случае засухи, эпидемий болезни или голода жрец обязан проводить различные обряды. Например вызывать дождь или изгонять вредителей, которые портят урожай. Мурси верят, что жрец общается с богом, а высшие силы слышат просьбы только одного человека. Чтобы сохранить связь с богом жрец никогда не покидает пределы своего региона.

Численность и быт

Последний раз перепись у мурси проводилась в 2007 году. Тогда их численность составляла 7500 человек. Мурси говорят на собственном одноименном языке.

Мурси преимущественно занимаются скотоводством и земледелием. Они считаются одним из самых богатых племен региона из-за того, что у них много скота. Даже невесту можно выкупить за 20 коров и автомат Калашникова, поэтому девочек здесь очень любят.

Кстати, автоматы Калашникова здесь встречаются довольно часто. Их мурси носят для охраны территории, а покупают их, согласно утверждениям источников, в соседнем Судане. У каждого мужчины мурси есть два оружия: палка или автомат.

Женщины почитаются в племени, они и помогли прославить его. Это здесь женщины растягивают себе нижнюю губу с помощью различных украшений, причем чем больше тарелка в губе, там лучше благосостояние женщины.

Основная тяжелая работа лежит на женщинах: они строят дома, готовят еду, доставляют воду, а мужчины занимаются скотоводством и охраной.

Живут мурси в хижинах из соломы или глины, а питаются кашами из круп, которые растут в пустынях. Их любимый напиток — традиционный кофе, который туристы пробовать не рискуют из-за вкуса.

Обряды и туризм

Мурси славятся своими необычными обрядами. Так например они практикуют шрамирование тела точно так же, как люди в более западных странах украшают тело татуировками.

В племени практикуют женское обрезание с раннего возраста. Это делают для того, чтобы они не могли получать удовольствие и не были склонными к измене.

Мужчины практикуют бои на палках. Так они решают, кто в этом году будет жениться. Всех молодых людей племени делят по парам и заставляют биться на палках, пока один из них не упадет. Убивать соперника строго запрещено. Тот, кто нарушил правила, лишается руки.

У мурси много похоронных ритуалов и обрядов, так как к смерти они относятся довольно посредственно. Они занимаются каннибализмом в отношении не самых почетных людей племени.

К мурси можно попасть в составе туристической группы. Здесь это практикуют довольно свободно, но есть одно условие — приезжать сюда нужно строго с сопровождением, иначе можно не вернуться. При въезде в долину Омо в машину садится рейнджер, который будет следить за безопасностью и сгладит недопонимание в случае конфликта.